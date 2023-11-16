Все из-за Фарион: Нацрада сделала заявление о "5 канале"

Проверка пройдет в декабре

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку 5 канала из-за трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где бывший народный депутат Ирина Фарион в грубой форме обвинила украинских военных в том, что они общаются на русском языке.

Решение было принято на заседании Нацсовета 16 ноября, сообщает "Укринформ". По словам его члена, Максима Оноприенко, поводом к проведению мониторинга стали письма уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Службы безопасности Украины.

"В Национальный совет по телевидению и радиовещанию поступили письма Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Службы безопасности Украины по информации о трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой" 4 ноября, где гостем была бывшая народная депутат, языковед Ирина Фарион", — сказал он.

По словам, Оноприенко, по результатам проведения мониторинга программа имеет признаки нарушения закона "О медиа". Он запрещает распространение дискриминационных высказываний относительно национальности, возраста, пола и других признаков.

Проверка 5 канала состоится через месяц. Она пройдет с 7 по 15 декабря 2023 года.

Напомним, Фарион попала в скандал, оскорбив бойцов "Азова" из-за того, что они говорят по-русски. В ответ на это она получила шквал критики, к которой присоединился и майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, 13 ноября студент из Крыма написал Фарион со словами поддержки на украинском языке, но она обнародовала это письмо, не скрывая имени отправителя. Через несколько часов к нему пришли силовики из ФСБ.

15 ноября Фарион уволили с должности в Национальном университете "Львовская политехника". В свою очередь она заявила, что она собирается обжаловать увольнение в суде.