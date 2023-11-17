Уволили или нет? В скандале с Фарион новый громкий поворот

Из сети исчезли почти все подтверждения увольнения Фарион

Сообщения об увольнении одиозной Ирины Фарион из Львовской политехники пропали с сайта и социальных страницах университета. При попытке перехода по ссылке, появляется сообщении о том, что страница не доступна.

Языковед уже отреагировала, едко пошутив, что это она "удалила политехнику". Об этом экс-нардеп написала в своем Telegramm- канале.

Так, в пятницу 17 ноября, сообщения об увольнении экс-нардепа Ирины Фарион исчезли с сайта Национального университета "Львовская политехника". На экране при переходе по ссылке высвечивается сообщение с надпись: "У вас недостаточно прав для доступа к этой странице"

В заблокированном сообщении говорилось, что "в соответствии с пунктом 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Национальный университет "Львовская политехника" с 16 ноября 2023 года расторгает трудовое соглашение с профессором кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Ириной Фарион".

При этом, информация об увольнении Фарион доступна на странице министра образования и науки Оксена Лисового в Facebook. В среду, 15 ноября, он заявил, что Львовская политехника уволила Фарион, — соответствующий приказ уже подписан ректором. Министр обнародовал копию соответствующего приказа с печатями отдела кадров. Но позже пост отредактировали и убрали фото документа.

Ранее "Телеграф" рассказал, какие шансы на восстановление Фарион на работе. Удастся ли ей еще где-нибудь трудоустроиться после скандала и какое у нее политическое будущее.