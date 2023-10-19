Чекаємо на підтвердження від Генштабу: в ISW розповіли про успіхи ЗСУ на Херсонщині (карта)

Офіційного підтвердження інформації наразі немає

Українські військові могли перетнути річку Дніпро та висадитися на лівому березі Херсонської області. Інформацію про це підтверджують російські ЗМІ та не лише.

Як йдеться у звіті ISW, це могло статися 17-18 жовтня. Експерти вивчили геолокаційні кадри та дійшли висновку, що українські війська мають просування на північ від Піщанівки та Пойми.

Водночас, пропагандисти писали, що наші захисники тимчасово зайняли всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. За останніми даними на 18 жовтня окупанти залишали під своїм контролем лише південну частину Піщанівки.

Фахівці зазначають, що у російському керівництві є стурбованість з приводу того, що вони не можуть відбити атаки української армії на цьому напрямі. Ситуація загострюється тим, що окупанти були змушені перекинути елітні підрозділи з херсонського напряму до Запорізької області, де ворог також має великі проблеми.

Про складнощі окупантів під Херсоном говорив навіть російський диктатор володимир путін. Він назвав це новим контрнаступом ЗСУ. Також ситуацію активно коментують російські військові кореспонденти, котрі критикують керівництво своєї армії за бездіяльність.

Примітно, що у Генштабі ЗСУ станом на ранок 19 жовтня офіційно ситуацію ніяк не коментували.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна 17 жовтня застосувала для ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську далекобійні ракети ATACMS.