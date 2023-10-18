путін пообіцяв "Кинджали" над Чорним морем: у ЗСУ пояснили, чим це загрожує

Країни НАТО можуть посилати свої винищувачі на перехоплення

Заява президента рф володимира путіна про початок патрулювання російських літаків МіГ-31К із "Кинджалами" у нейтральній зоні над Чорним морем спрямована на посилення напруги у регіоні. Проте, це особливо нічого не змінює для України.

Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, пише "Українська правда". За його словами, росія і так щодня загрожує нашій країні різноманітними видами озброєння. "Для України нова заява агресора особливо нічого не змінює. А заяву схибленого диктатора хай краще прокоментував би його прессекретар", — заявив Ігнат.

За його словами, з технічного боку, характеристики аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" дозволяють росії запускати її по території України як із північного, так і зі східного напрямків, акваторія Чорного моря – це лише ще один напрямок. Водночас російська авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами та розвідниками.

Водночас речник Повітряних сил підкреслив, що, можливо, ці погрози путіна більше спрямовані на країни НАТО, які потенційно потрапляють в зону ураження "Кинджалів", як чергова "путінська страшилка". Він нагадав, що ракета Х-47 здатна нести й тактичний ядерний боєзаряд, як і крилаті ракети "Калібр" на російських кораблях у Чорному та Азовському морях.

Крім того, за словами Ігната, країни-партнери ймовірно підійматимуть у повітря свої винищувачі для перехоплення російських МіГів у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

Ігнат також не виключає, що у зв'язку з цими польотами повітряні тривоги в Україні лунатимуть частіше. Він наголосив, що при надходженні інформації про зліт в повітря МіГ-31К із "Кинджалом" вмикатиметься повітряна тривога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у середу, 18 жовтня, на Запорізькому напрямку українські військові збили російський штурмовик Су-25.