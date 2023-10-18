У росії придумали "отвєтку" США: путін зробив заяви про Чорне море, ATACMS та переговори з Україною

Він назвав постачання далекобійних ракет помилкою США

Після початку передислокацію кораблів Чорноморського флоту рф з Севастополя в Новоросійськ, росія планує розпочати постійне патрулювання повітряного простору в нейтральній зоні над Чорним морем. Воно здійснюватиметься літаками МіГ-31 із ракетами "Кинжал".

Про це на пресконференції за результатами візиту до Китаю заявив президент росії володимир путін. Він нагадав, що США розмістили Середземне море два авіаційні угруповання.

"Хочу сказати, це не загроза, те, що я зараз скажу і про що вас проінформую. Але, на моє доручення, військово-космічні сили росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем. І наші літаки Міг-31 озброєні комплексами "Кинжал". Вони, як відомо, мають дальність понад тисячу кілометрів зі швидкістю дев’ять Махів", — заявив путін.

Також він прокоментував постачання США Україні ракет ATACMS. Путін впевнений, що це нібито не може кардинально змінити ситуацію на лінії фронту.

"Це чергова помилка з боку Сполучених Штатів. І одразу з кількох причин. По-перше, якби вони не постачали зброю, вони могли б у майбутньому сказати: ну от, якби ми все поставили, що можемо, тоді ситуація б змінилася, але це б призвело до зайвих жертв, ось ми такі молодці, ми цього не зробили, але вони цього зробили, а результату не буде. Вже тому це помилка. Ну і, нарешті, для України в цьому сенсі також нічого хорошого немає — це просто продовжує агонію", — сказав кремлівський диктатор.

Крім того, путін прокоментував можливість переговорів з Україною. За його словами, для цього українська сторона має скасувати декрет президента Володимира Зеленського, який їх забороняє.

"Ми чуємо зараз, що вони начебто готові до якихось переговорів вже. Вже й відповідальні особи, які відповідають за напрямок зовнішньої політики і які зовсім недавно говорили про те, що потрібно завдати росії стратегічної поразки на полі бою, зараз вони вже заговорили іншим голосом і говорять про те, що потрібно вирішувати ці проблеми шляхом мирних переговорів. Це правильна трансформація, трансформація у правильному напрямку. Але цього недостатньо. Потрібно робити конкретні кроки, якщо справді є бажання домовлятися", — заявив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 жовтня українські війська атакували аеродроми у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Для цих ударів були вперше застосовані далекобійні ракети ATACMS.