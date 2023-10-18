путин пообещал "Кинжалы" над Черным морем: в ВСУ объяснили, чем это грозит

Страны НАТО могут посылать свои истребители на перехват

Заявление президента россии вВладимира путина о начале патрулирования российских самолетов МиГ-31К с "Кинжалами" в нейтральной зоне над Черным морем направлено на усиление напряжения в регионе. Однако это особенно ничего не меняет для Украины.

Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, пишет "Украинская правда". По его словам, россия и так каждый день угрожает нашей стране разнообразными видами вооружения. "Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет. А заявление помешанного диктатора пусть лучше бы прокомментировал его пресс-секретарь", — заявил Игнат.

По его словам, с технической стороны характеристики аэробалистической ракеты Х-47 "Кинжал" позволяют россии запускать ее по территории Украины как с северного, так и с восточного направлений, акватория Черного моря – это лишь еще одно направление. В то же время российская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в том числе истребителями и разведчиками.

В то же время представитель Воздушных сил подчеркнул, что, возможно, эти угрозы путина больше направлены на страны НАТО, которые потенциально попадают в зону поражения "Кинжалов", как очередная "путинская страшилка". Он напомнил, что ракета Х-47 способна нести и тактический ядерный боезаряд, как крылатые ракеты "Калибр" на российских кораблях в Черном и Азовском морях.

Кроме того, по словам Игната, страны-партнеры, вероятно, будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГов в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.

Игнат также не исключает, что в связи с этими полетами воздушные тревоги в Украине будут звучать чаще. Он подчеркнул, что при поступлении информации о взлете в воздух МиГ-31К с "Кинжалом" будет включаться воздушная тревога.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в среду, 18 октября, на Запорожском направлении украинские военные сбили российский штурмовик Су-25.