Схоже, будь-хто за певну суму грошей може потиснути руку Папі Римському

Глава Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов, при якому боксерську організацію викинули з Міжнародного олімпійського комітету (МОК), зустрівся у Ватикані з Папою Франциском.

Про це повідомив офіційний сайт боксерської організації. Кремльов назвав IBA "храмом боксу", хоча асоціацію вважають корумпованою та залежною від російських грошей, через що у неї відібрали право на проведення кваліфікаційних олімпійських турнірів з боксу.

"Віра і спорт повинні йти в одному напрямку рука об руку. IBA – храм боксу, де кожен може знайти тепло, захист та підтримку. Ми прагнемо об’єднання людей у всьому світі", – сказав Кремльов.

У мережі висміяли Кремльова і розкритикували Папу Римського, назвавши цю зустріч Понтифіка "зашкваром".

Нещодавно Кремльов запропонував президентові рф володимиру путіну відродити спортивні паради на Червоній площі.

Зазначимо, Кремльов — один із небагатьох росіян, який на цей час очолюють міжнародну спортивну федерацію. Друг президента рф повернув російських боксерів на міжнародні змагання під прапором росії й без обмежень. Крім того, IBA забороняла українську символіку, через що наша збірна бойкотувала турнір.