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Папа Римський спробував виправдатися за скандал із "російською величчю", але знову відзначився

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Папа Римський Франциск Новина оновлена 04 вересня 2023, 22:23
Папа Римський Франциск

Понтифік пояснив, чому згадував про Петра I та Катерини II

Глава католицької церкви Папа Римський Франциск визнав, що його скандальний коментар про "російську велич", який викликав резонанс в Україні, був погано сформульований і не був його політичною позицією.

Як інформує Reuters, про це понтифік розповів виступаючи перед журналістами на борту літака, після повернення з Монголії.

"Я не думав про імперіалізм, коли говорив це. Можливо, це не найкращий спосіб висловити це, але, говорячи про велику росію, я мав на увазі не так географію, як культуру", — сказав Франциск про свої коментарі для російської католицької молоді.

Франциск повідомив, що це був "спонтанний коментар", який прийшов йому на думку. Він додав, що згадав про Петра I та Катерину II, оскільки вивчав російську історію в школі.

При цьому, схоже, понтифік так і не зрозумів у чому була проблема в його словах, оскільки знову почав розповідати про "красу та глибину" російської культури.

"Російська культура така краса, така глибина. Її не слід скасовувати через політичні проблеми. У росії були похмурі політичні роки, але спадщина є, вона доступна всім", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, заява Папи прозвучала 25 серпня під час виступу з відеозв’язку перед католицькою молоддю у Санкт-Петербурзі. При цьому він заявив, що вони є нащадками "великої росії Петра I і Катерини II", проте не став згадувати, що згадані правителі вели загарбницькі війни.

Відразу ж після цього в Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ) зажадали пояснень від Святого престолу, а глава Конференції єпископів Римо-католицької Церкви (РКЦ) в Україні заявив, що будь-які прояви підтримки "російського світу" – неприпустимі.

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#Росія #Ватикан #Папа Римський #Франциск