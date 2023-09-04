Папа Римский попытался оправдаться за скандал с "российским величием", но опять отличился

Понтифик объяснил, почему упоминал о Петре I и Екатерине II

Глава католической церкви Папа Римский Франциск признал, что его скандальный комментарий о "российском величии", который вызвал резонанс в Украине, был плохо сформулирован и не был его политической позицией.

Как информирует Reuters, об этом понтифик рассказал выступая перед журналистами на борту самолета, по возвращению из Монголии.

"Я не думал об империализме, когда говорил это. Может быть, это не лучший способ выразить это, но, говоря о великой россии, я имел в виду не столько географию, сколько культуру", — сказал Франциск о своих комментариях для российской католической молодежи.

Франциск сообщил, что это был "спонтанный комментарий", который пришел ему на ум. Он добавил, что вспомнил о Петре I и Екатерине II, так как изучал российскую историю в школе.

При этом, похоже, понтифик так и не понял в чем была проблема в его словах, поскольку вновь начал рассказывать о "красоте и глубине" российской культуры.

"Российская культура такая красота, такая глубина. Ее не следует отменять из-за политических проблем. В россии были мрачные политические годы, но наследие есть, оно доступно всем", — сказал он.

Как сообщалось ранее, заявление Папы прозвучало 25 августа во время выступления по видеосвязи перед католической молодежью в Санкт-Петербурге. При этом он заявил, что они являются потомками "великой россии Петра I и Екатерины II", однако не стал упоминать, что упомянутые правители вели захватнические войны.

Сразу же после этого в Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) потребовали объяснений от Святого престола, а глава Конференции епископов Римско-католической Церкви (РКЦ) в Украине заявил, что любые проявления поддержки "русского мира" – недопустимы.