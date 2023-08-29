Римо-католики Украины отреагировали на слова Папы о "великой россии"

Епископы уверены, что подобные недоразумения вызваны нехваткой соответствующего диалога между Папой и Украиной

Папа Римский Франциск в ходе выступления по видеосвязи перед католической молодежью в Санкт-Петербурге высказался о "великой" россии. Его слова вызвали непринятие среди украинцев, глава Конференции епископов Римско-Католической Церкви в Украине заявил, что любые проявления поддержки "русского мира" – недопустимы.

Об этом говорится в заявлении епископа Виталия Скомаровского — председателя Конференции епископов Римско-Католической Церкви в Украине о ситуации вокруг обращения Святейшего Отца к российской католической молодежи. Он отметил, что слова Папы Франциска вызвали среди верующих "большое непонимание и боль".

Отмечается, что хотя "обращение в целом было поддержкой пастыря для своих верующих", упоминание о "великой России", с ее величественной культурой и человечностью, свидетельствуют о продолжении существования мифа о гуманизме и величии государства, которое уже 9 лет ведет против Украины кровопролитную и жестокую войну.

"Упомянутые высказывания для нас болезненны и вызывают беспокойство. Как Церковь и украинское общество мы отвергаем и считаем недопустимыми любые проявления поддержки "русского мира", который принес столько боли и страданий нашей земле и нашим семьям. Мы убеждены, что так, как было ранее отмечено, понтифик не поддерживает империализма и его захватнических планов, сделает все возможное, чтобы их остановить", — сказано в заявлении.

При этом отмечается, что учитывая все, что Папа Франциск делал и делает для нашей страны, епископы Римско-Католической Церкви в Украине не сомневаются в его поддержке украинцев. Папа не позволяет миру забыть о страждущем украинском народе.

"Мы убеждены, что подобные недоразумения вызваны нехваткой соответствующего диалога между Папой и Украиной на церковном и дипломатическом уровне. Надеемся, что ответная реакция от украинского общества на вышеупомянутые слова поможет исправить ситуацию сейчас и избежать недоразумений в будущем", — написал епископ Скомаровский.

Епископы Украины призвали украинских католиков и людей доброй воли не ограничиваться отдельными высказываниями Святейшего Отца. Также они советуют замечать солидарность Папы с Украиной, которая проявляется в его действиях.

Напомним, выступая по видеосвязи перед участниками Всероссийской встречи католической молодежи, Папа Франциск заявил: "Вы — потомки великой россии: великой россии святых, правителей, великой россии Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой матушки россии, шагайте вперед с этим".

Стоит отметить, что его высказывание по понятным причинам вызвало резко негативную реакцию в Украине. На него уже отреагировали в МИД Украины, где напомнили, что именно под этими имперскими нарративами в настоящее время происходит убийство тысяч украинцев и уничтожение сотен населенных пунктов в Украине. В Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) выразили надежду, что эти слова понтифика прозвучали спонтанно, но подчеркнули, что в контексте нынешней агрессии россии против Украины их можно воспринять, как поддержку национализма и империализма, который и стал причиной вторжения.

Православный священнослужитель (архимандрит), богослов, патролог, публицист, доктор философских наук по специальности "Богословие" прокомментировал скандальное выступление понтифика. Он считает, что это не "зрада", а Папа остается на стороне Украины.