Украинский топ-менеджер в области инноваций высказался по поводу скандального заявления Франциска

Последние публичные заявления Папы Римского заставили меня выйти из состояния молчания в FB. Вот несколько мнений.

Папа Римский всегда был и есть политической должностью. А нынешний понтифик, учитывая его происхождение, является еще и определенным олицетворением Глобального Юга, который имеет непонятное мне увлечение россией, отождествляя ее, видимо, с бывшим СССР как противовес классическим империям в исторической перспективе. Глобальный Юг всегда был против империй. Тем более удивительно их увлечение современной россией, олицетворяющей худшее имперское дно.

Исторически сложилось, что католикам очень долго не доверяли в США государственные должности, причина в том, что для протестантов католики не являются свободными людьми, поскольку они "подчинены" Папе Римскому. А значит, в случае принятия решений по вопросам, которые расходятся с мнением католической церкви, условный верующий политик/чиновник не сможет принимать независимые решения, находящиеся в интересах страны. Первым президентом США католического вероисповедания стал Джон Кеннеди, которого сокрушительно "мочила" пресса за вероисповедание во время избрания. На что JFK шутил "я точно не лучший католик".

В целом, если посмотреть, то Украина имеет безоговорочную поддержку именно стран, которые в свое время отвергли подчинение престола в Риме: США, Великобритания, Нидерланды, Дания и т. д.

Приятно увидеть скорую реакцию УГКЦ и хотелось бы также услышать УКУ.

Мое личное мнение: УГКЦ играла более "протестантскую" роль на территории Украины, и всегда противостояла католицизму Польши и ортодоксальному православию россии.

Источник: Facebook-страница Дмитрия Шимкива