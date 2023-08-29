Український топменеджер у галузі інновацій висловився з приводу скандальної заяви Франциска

Останні публічні заяви Папи Римського змусили навіть мене вийти з стану мовчання у FB. Ось декілька думок.

Папа Римський завжди був і є політичною посадою. А поточний понтифік, з огляду на його походження, ще й певним уособленням Глобального Півдня, який має незрозуміле мені захоплення росією, ототожнюючи її, мабуть, з колишнім СРСР як противагу класичним імперіям в історичній перспективі. Глобальний Південь завжди був проти імперій. Тим більш дивно їх захоплення сучасною росією, яка уособлює найгірше імперське дно.

Історично сталося так, що католикам дуже довго не довіряли в США державні посади, причина в тому, що для протестантів католики не є вільними людьми, оскільки вони "підпорядковані" Папі Римському. А отже у випадку прийняття рішень з питань, які розходяться з думкою католицької церкви, умовний віруючий політик/чиновник не зможе приймати незалежні рішення, які знаходяться в інтересах країни. Першим президентом США католицького віросповідання став Джон Кеннеді, якого нищівно "мочила" преса за віросповідання під час обрання. На що JFK жартував "я точно не найкращий католик".

Загалом, якщо подивитись, то Україна має беззаперечну підтримку саме країн, які свого часу відкинули підпорядкування престолу в Римі: США, Британія, Нідерланди, Данія тощо.

Приємно побачити швидку реакцію УГКЦ і хотілося би також почути УКУ.

Моя особиста думка: УГКЦ мала більш "протестантську" роль на теренах Украіни, і завжди протистояла католицизму Польщі та ортодоксальному православʼю росїї.

Джерело: Facebook-сторінка Дмитра Шимківа