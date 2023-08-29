Православный священнослужитель (архимандрит), богослов, патролог, публицист, доктор философских наук по специальности "Богословие" прокомментировал скандальное выступление понтифика

Тезис о неудачной импровизации папы Франциска:

– Нет, это не зрада. Папа остается на стороне Украины. Его эмпатия сильнее даже стереотипов, царящих на западе глобального Юга, откуда он. Она остается нашей величайшей союзницей на этом самом Юге, где союзников у нас маловато.

- Папа ищет, к чему приложить эту же эмпатию и в России. Понятно, что украинцы не верят, что у России такие точки для эмпатии вообще существуют, но папа решил, что это может быть молодежь. На это вдохновили Всемирные дни молодежи в Лиссабоне в начале августа. Там он, в частности, встречался с группой украинской молодежи, получившей от него немалую поддержку.

– Свою поддержку папа Франциск пытается сформулировать не столько как папа, сколько как иезуит. Иезуиты еще со времен Маттео Риччи в Китае были непревзойденны в подстройке к среде, которую они считали враждебной, но пытались настроить и сделать ее более дружеской. Среднее царство во время династии Мин, в отличие от предыдущей династии Юан, являлось такой средой для христиан. Причем для всех. В четырнадцатом веке эта династия выжила несториан, а в шестнадцатом не пускала дальше китайского порога католиков. Риччи завоевал благосклонность этой династии благодаря мимикрии. В частности, сначала он побрился как буддистский монах, а впоследствии отрастил волосы как мандарин. Но самое главное – он поразил китайцев своими знаниями. Из-за чего они в конце концов дали ему титул мандарина и позволили похоронить в Пекине.

- Но Бергольо не Риччи, хотя оба иезуиты. У него нет тех же знаний о стране, в которую он пытается достучаться. Его представления об истории этой страны достаточно поверхностны и типичны для рядового аргентинца, чем рядового иезуита. Он слышал разве о двух русских царях: Петре и Екатерине. И, конечно, не слышал, что первый строил свою новую столицу на украинских костях и палил украинскую столицу, а вторая уничтожала украинскую казацкую республику, цементируя свой imperium. Все так же, как Путин делает в наши дни.

– Мы в Украине хотим победить Россию и забыть о ней навсегда. Но забыть, в отличие от победить, не удастся, потому что мы навсегда обречены иметь ее нашим соседом. Многие в мире, включая папу и в отличие от нас, напряженно думают, что делать с этим "большим больным Евразии". Очевидно, что начинать что-то делать с ней надо с противоположного края от того, из какого папа подошел в своем выступлении. То есть не из заигрываний с имперским сознанием, а из его полного табуирования.

- Поэтому украинцы совершенно правильно сделали, что подняли шум по поводу экспромтов папы Франциска во время телемоста. Любые положительные ссылки на российские имперские нарративы, даже в терапевтических целях, должны стать табу для всех без исключения даже для папы. Мы должны быть церберами и дальше рычать на любые подобные посягательства. Ибо когда в мире каждому станет понятно, что даже Jovis не позволено положительно ссылаться на Петра и Екатерину, то такое не приходит в голову и bovis.

- Sapienti sat.

Источник: Facebook-страница Кирилла Говоруна.