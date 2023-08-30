Экснардеп и блогер Виталий Чепинога специально для "Телеграфа" разложил по полкам, что думает о недавних хвалебных со стороны Папы Римского по отношению к России

В 2019 году Netflix снял вполне себе милую драмедию "Два папы", с безупречными Энтони Гопкинсом (Бенедикт XVI) и Джонатаном Прайсом (Франциск). В ленте речь шла о вековой борьбе двух начал и двух ветвей в католической церкви – ортодоксальной и умеренно либеральной.

Либерализм типа победил, Бенедикт XVI отрекся от святого престола (хотя на самом деле, из-за проблем со здоровьем), и новым лидером католического мира стал примас Аргентины и архиепископ Буэнос-Айресский, а к тому же – еще и ординарий украинских греко-католиков в Аргентине – Франциск, 266-й папа Римский. Человек "сложной судьбы", который где-то смолоду был немного зашкварился, сотрудничая с аргентинской диктатурой, но потом все искупил и стал на путь праведный.

Однако, как показывает история, в таких давних глобальных институтах, как целая Церковь, любые реформы, в том числе и кадрово-либеральные, не всегда на пользу. Ибо то, что "несет" сейчас папа Франциск по отношению к нашей войне с Россией, не лезет ни в какие ворота. Все его инициативы по совместному мирному паломничеству украинки и россиянки, осуждение поставок Украине оружия, откровенное заигрывание с Кремлем и российским патриархом Николаем Гундяевым (Кирилл) — это те нарративы, которые никак не связаны со взглядами Европы и целой европейской культуры, с самим духом европейства. Потому что это не борьба за мир в Украине, это откровенное подыгрывание российской агрессии и диктатуре.

В кругах украинских религиоведов приходилось слышать такое мнение: очевидно, не стоит выбирать папами священников-неевропейцев, в частности из Латинской Америки. Потому что уж очень они далеко от Европы, чтобы ее понять и постичь. Все они преимущественно "леваки" еще с молодости. И их непременно, рано или поздно, уносит в лоно "русской духовности".

Конечно, здесь можно увидеть географическую дискриминацию. Но сегодня уже и в самом католическом мире об этом говорят достаточно откровенно. О недостаточной адекватности зашедшего и либерального папы. Заявление блаженнейшего Святослава, главы Украинской греко-католической церкви с требованием к Ватикану объяснить высказывания папы Франциска относительно войны Украины и России – дело еще недавно немыслимое и беспрецедентное.

Люди говорят разное. Кто говорит о том, что папа Франциск тяжело болен и часто даже не отчитывается, о чем он говорит. Другие утверждают, что в Ватикане действует мощное российское лобби, охмуряющее папу, как черноморские ксендзы Адама Козлевича. Еще кто-то говорит, что это бизнес, а деньги не пахнут… Кто его знает. Скорее всего там целый комплекс причин и мотивов.

Мне же гораздо ближе версия, которую озвучил на днях писатель Андрей Бондарь. Папа Франциск одержим бесами. И эти бесы происходят из одного источника – из одноименного Достоевского романа. Понтифик фактически превратился в "батюшку". И "матушка" у него одна – Россия Гундяева-Путина. Большая драма в том, что папа называет откровенное зло – добром. И Ватикану что-то придется с этим делать.

Метаморфозы, переживаемые сегодня Ватиканом, кажутся мне чем-то похожими на глобальные изменения в Республиканской партии США. Откровенно антикоммунистическая и антироссийская политическая сила, давшая Америке и миру Дуайта Эйзенхауэра, Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, Джона Маккейна, сегодня считает лидером личного товарища Путина Дональда Трампа. А среди кандидатов в президенты – этакого молодого дурака Вивека Рамасвами, похожего на ламповую версию покойного Владимира Жириновского.

Так же католический мир, который может похвастаться Пием ХII, отлучившим от церкви всех коммунистов мира, или полностью "антисоветским" и антикоммунистическим папой Иоанном Павлом II (Король Войтыла), сегодня представлен папой Франциском, призывающим Украину сложить оружие и прекратить борьбу. Это – папа Москвы!

В 1949 году, когда уже упомянутый папа Римский Пий XII обнародовал свой "Декрет против коммунизма", украинский и польский писатель-коммунист Ярослав Галан написал свой знаменитый памфлет "Плюю на папу".

Мы на папу плевать не будем, потому что мы люди воспитанные и живем в другие времена.

Я не религиовед, и не прихожанин ни одной из церквей или конфессий, я не понимаю в таинствах и догмах. По своим взглядам я скорее атеист. Но не воинственный, а умеренный. Наблюдатель. Я – атеист Православной церкви Украины.

И мне хорошо видно, какое давнее, глубокое и глобальное влияние имеет церковь на современное общество. Как тяжело идет борьба в Украине с филиалом русской православной церкви – УПЦ МП. Как изо всех сил держится Россия имперскими когтями за православные центры своего влияния на украинское общество. На религиозном "фронте" нельзя проиграть. И именно поэтому высказывания лидера католического мира в отношении Украины относительно нашей войны не могут быть проигнорированы и умолчаны.

К счастью, и Соединенные Штаты Америки и Ватикан – это очень стабильные структуры, с целой системой предосторожностей и предохранителей. И никогда один человек не сможет кардинально и безвозвратно изменить общий курс.