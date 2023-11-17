Похоже, любой за определенную сумму денег может пожать руку Папе Римскому

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремльов, при котором боксерскую организацию выдворили из Международного олимпийского комитета (МОК), встретился в Ватикане с Папой Франциском.

Об этом сообщил официальный сайт боксерской организации. Кремльов назвал IBA "храмом бокса", хотя ассоциацию считают коррумпированной и зависимой от российских денег, из-за чего у нее отобрали право на проведение квалификационных олимпийских турниров по боксу.

"Вера и спорт должны идти в одном направлении рука об руку. IBA – храм бокса, где каждый может найти тепло, защиту и поддержку. Мы стремимся к объединению людей во всем мире", – сказал Кремлев.

В сети высмеяли Кремльова и раскритиковали Папу Римского, назвав данную встречу Понтифика "зашкваром".

Недавно Кремлев преложил президенту рф владимиру путину возродить спортивные парады на Красной площади.

Отметим, Кремлев — один из немногих россиян, который на данный момент возглавляют международную спортивную федерацию. Друг президента рф вернул российских боксеров на международные соревнования под флагом рф и без ограничений. Кроме того, IBA запрещала украинскую символику, из-за чего наша сборная бойкотировала турнир.