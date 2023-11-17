Укр

"Папа опять зашкварился": Понтифик пожал руку скандальному другу путина

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Умар Кремлев и Папа Франциск Новость обновлена 17 ноября 2023, 14:12
Умар Кремлев и Папа Франциск. Фото iba.sport

Похоже, любой за определенную сумму денег может пожать руку Папе Римскому

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремльов, при котором боксерскую организацию выдворили из Международного олимпийского комитета (МОК), встретился в Ватикане с Папой Франциском.

Об этом сообщил официальный сайт боксерской организации. Кремльов назвал IBA "храмом бокса", хотя ассоциацию считают коррумпированной и зависимой от российских денег, из-за чего у нее отобрали право на проведение квалификационных олимпийских турниров по боксу.

"Вера и спорт должны идти в одном направлении рука об руку. IBA – храм бокса, где каждый может найти тепло, защиту и поддержку. Мы стремимся к объединению людей во всем мире", – сказал Кремлев.

В сети высмеяли Кремльова и раскритиковали Папу Римского, назвав данную встречу Понтифика "зашкваром".

Недавно Кремлев преложил президенту рф владимиру путину возродить спортивные парады на Красной площади.

Отметим, Кремлев — один из немногих россиян, который на данный момент возглавляют международную спортивную федерацию. Друг президента рф вернул российских боксеров на международные соревнования под флагом рф и без ограничений. Кроме того, IBA запрещала украинскую символику, из-за чего наша сборная бойкотировала турнир.

Теги:
#Бокс #Россия #Ватикан #Папа Франциск #IBA