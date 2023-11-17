Війна — день 632: росія ніяк не може просунутися під Авдіївкою і готує "енергетичний терор"

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 17 листопада 2023 року. Російські військові який тиждень намагаються просунутися на фронті, однак не мають суттєвого успіху. Окупанти зібрали сотні ракет у рамках підготовки до масованих ударів, тоді як Україна святкує важливу перемогу — створення першого у світі флоту морських дронів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України кілька груп ударних дронів, — попереджають Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи чули в окупованому Токмаку в Запорізькій області, — попередньо міг бути завданий удару по позиціях рф, проте жодної підтвердженої інформації про причини вибухів немає.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Мапа бойових дій в Україні 17.11.2023

Про те, що відбувалося 14 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 629: окупанти змінюють тактику під Бахмутом і тиснуть на Авдіївку

Інформацію за 15 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 630: окупанти наступають на сході, а ЗСУ закріплюються на лівому березі Дніпра

З даними за 16 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 631: українцям показали "Black box" ГУР, а росіяни використовують заборонену зброю