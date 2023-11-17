Війна — день 632: росія ніяк не може просунутися під Авдіївкою і готує "енергетичний терор"
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Розповідаємо оперативно про головне за добу
На календарі п’ятниця, 17 листопада 2023 року. Російські військові який тиждень намагаються просунутися на фронті, однак не мають суттєвого успіху. Окупанти зібрали сотні ракет у рамках підготовки до масованих ударів, тоді як Україна святкує важливу перемогу — створення першого у світі флоту морських дронів.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 У повітряному просторі України кілька груп ударних дронів, — попереджають Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи чули в окупованому Токмаку в Запорізькій області, — попередньо міг бути завданий удару по позиціях рф, проте жодної підтвердженої інформації про причини вибухів немає.
Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:
Про те, що відбувалося 14 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 629: окупанти змінюють тактику під Бахмутом і тиснуть на Авдіївку
Інформацію за 15 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 630: окупанти наступають на сході, а ЗСУ закріплюються на лівому березі Дніпра
З даними за 16 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 631: українцям показали "Black box" ГУР, а росіяни використовують заборонену зброю