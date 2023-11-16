Війна — день 631: ЗСУ просуваються на півдні, а росіяни не гидують забороненою зброєю

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні не вщухають по всій лінії фронту. І хоч на картах аналітиків особливих поступів немає, українські військові демонструють успіхи у Херсонській та Запорізькій областях. І якщо на південному напрямку ЗСУ місцями ведуть наступальні дії, то на східному їм доводиться відбивати чергові штурми росіян. Хоч атаки окупантів не дають особливого результату, проте вони не залишають спроб продавити українську лінію оборони й для цього не гребують використанням забороненої зброї.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Чехія заморозила усі російські державні активи на своїй території. Приватні активи будуть блоковані лише для тих російських громадян, які перебувають у списку санкцій.

З даними за 13 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 628: росіяни посилюють тиск на сході, але зазнають втрат

Про те, що відбувалося 14 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 629: окупанти змінюють тактику під Бахмутом і тиснуть на Авдіївку

Інформацію за 15 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 630: окупанти наступають на сході, а ЗСУ закріплюються на лівому березі Дніпра