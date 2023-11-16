На Хмельниччині чули потужні вибухи: що відомо

В області працює ППО

Близько 7:40 у четвер, 16 листопада, у Хмельницькій області пролунали вибухи. Їх чули у районі Старокостянтинова.

За даними моніторінгових каналів, росіяни атакують Хмельницьку область "шахедами". Повідомляється, що по ворожих цілях працює наша винищувальна авіація. Людей закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги. Вона триває в області з 6:40.

О 7:55 у Повітряних силах України закликали жителів Старокостянтинова залишатися в укриттях. Подробиць атаки наразі не повідомляється.

"Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", — написав у Facebook заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Варто зазначити, що у Старокостянтинові розташований військовий аеродром. Росіяни багаторазово обстрілювали з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Ймовірно, що і зараз ціллю окупантів був саме він. Однак дізнатися це точно можна буде тільки з офіційних повідомлень.

Нагадаємо, минула ніч була дуже неспокійною для України. росія вкотре атакувала мирні міста та села крилатими ракетами та безпілотниками. Багато областей "почервоніли" через тривогу вже близько четвертої години ранку, коли в повітряний простір країни увійшли "шахеди".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ніч на 16 листопада окупанти завдали щонайменше 7 ударів по населеному пункту Чугуївського району. Попередньо – ракетами С-300. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Також вибухи чули мешканці Одеської та Миколаївської областей. Там працювали сили ППО.