У ряді областей лунали вибухи: що відомо про чергову нічну атаку по Україні (оновлено)

Після опівночі росіяни використовували ракети, проте ближче до світанку згадали про існування "шахедів"

У ніч на 16 листопада росія вкотре атакувала частину областей України. Для нападу ворог використовував і крилаті ракети та безпілотники. Багато областей "почервоніли" через тривогу вже близько четвертої години ранку, коли в повітряний простір країни увійшли "шахеди".

Детальніше розповідає "Телеграф" із посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ та інші місцеві медіа. Слід зазначити, що ніч загалом виявилася для країни досить неспокійною — у низці регіонів сирени було чути й незадовго після опівночі.

Близько 21:20 моніторінги повідомили, що звуки вибухів пролунали у Миргороді. Ймовірно, це був наслідок роботи ППО.

О 1:00 голова Харківської ОВ Олег Синєгубов написав у своєму Telegram-каналі, що окупанти завдали щонайменше 7 ударів по населеному пункту Чугуївського району. Попередньо – ракетами С-300. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Лунали вибухи й в Одеській та Миколаївській областях. Там працювали сили ППО.

Вже вранці, близько 6 години, група "шахедів" зайшла до Вінницької області. Про це повідомили моніторингові канали.

Станом на 6:20 повітряну тривогу оголошено в кількох областях. Карта тривог виглядає так:

Як повідомляв "Телеграф", ніч на середу, 15 листопада, росіяни завдали ракетного удару по місту Селидово Покровського району Донецької області. Під удар потрапив 4-поверховий житловий будинок, зруйновано під’їзд, під завалами виявили тіло загиблої жінки.