Без жертв не обійшлося: на Донеччині ворог ударив по багатоповерхівці, зруйновано під’їзд (фото та відео)

Під завалами можуть бути люди

У ніч на середу, 15 листопада, росіяни завдали ракетного удару по місту Селидове Покровського району Донецької області. Під удар потрапив 4-поверховий житловий будинок, зруйновано під’їзд, під завалами виявили тіло загиблої жінки.

Як повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України, врятовано п’ятьох осіб, серед яких дитина. Рятувальники з поліцейськими допомогли пораненим чоловікові та жінці, яких доставили до медичного закладу.

Селидове на карті

Також із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям. Серед них була і дитина. Продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Опубліковано кадри порятунку людей, видно, як із квартири допомогли вибратися дівчинці років 9-10, а також чоловікові та жінці, ймовірно, її батькам. Руйнування суттєві, все засипане уламками будинку, на місті працюють фахівці та техніка.

"На жаль, під завалами виявили тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами ще залишається щонайменше одна людина", — йдеться у повідомленні.

Розбір завалів

Порятунок людей

Жителів спускають пожежними сходами

Поранена жінка похилого віку

Як повідомляв "Телеграф", 12 листопада росіяни обстріляли Харків, у місті було чути звуки вибухів. Окупанти завдали удару по місту ракетами С-300.