Росіяни вдарили по Харкову ракетами: подробиці (оновлено)

У Харкові чули звуки вибухів

Окупанти обстріляли Харків, через що у місті було чути звуки вибухів. Згідно з попередньою інформацією, для цього було використано ракети С-300.

Як інформують моніторингові групи, запуски ракет здійснювались із території Білгородської області. За даними місцевих telegram-каналів два вибухи прогриміли близько 19:20, а ще один через пів години.

З’являлася також інформація, що частина російських ракет впала на території області. Як видно на відео нижче, перший вибух у місті пролунав ще до того, як скінчився сигнал тривоги.

Інформацію про обстріл також підтвердив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, а начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що йдеться про ракети С-300. Інформації про прильоти, руйнування та постраждалих поки не надходило, місцевих жителів закликають сидіти в укриттях до відбою.

Близько 19.40 тривогу включили й у Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях, де було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.

UPD: У Харківській ОВА говорять про пошкодження цивільної інфраструктури, що обійшлося без постраждалих

Як повідомлялося раніше, росіяни напередодні обстріляли центральну частину Херсона, де потрапили до житлового будинку. Цей удар призвів до загибелі однієї людини та поранення ще двох.