Затопило підземний перехід: вночі у Києві прорвало трубу з окропом (відео)
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Над місцем аварії піднялася пара
У ніч проти середи, 15 листопада, у Києві прорвало трубу з гарячою водою. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, на вулиці Саперно-Слобідській.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Окріп залив вулиці.
За словами очевидців, гарячою водою повністю затопило підземний перехід. Окрім того, залило припарковані на ніч автомобілі.
"Знову прорвало труби і валить окріп. Машини заливає, поки аварійки немає", — йдеться в повідомленні, опублікованому вночі.
Раніше ми розповідали, що з 8 листопада у Печерському районі Києва більш ніж на місяць обмежили рух транспорту на одній із ділянок дороги. Обмеження пов’язані з проведенням робіт з ремонту та реконструкції проїзної частини та борту естакади.
Крім того, 15 листопада в Оболонському районі Києва більш ніж на тиждень обмежать рух транспорту однією з ділянок дороги. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.
Як повідомляв "Телеграф", у вівторок, 14 листопада, на території Радіоринку, розташованого в Солом’янському районі Києва, сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, вогонь охопив автосервіс на вулиці Ушинського.