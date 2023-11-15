Затопило підземний перехід: вночі у Києві прорвало трубу з окропом (відео)

Над місцем аварії піднялася пара

У ніч проти середи, 15 листопада, у Києві прорвало трубу з гарячою водою. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, на вулиці Саперно-Слобідській.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Окріп залив вулиці.

За словами очевидців, гарячою водою повністю затопило підземний перехід. Окрім того, залило припарковані на ніч автомобілі.

"Знову прорвало труби і валить окріп. Машини заливає, поки аварійки немає", — йдеться в повідомленні, опублікованому вночі.

Раніше ми розповідали, що з 8 листопада у Печерському районі Києва більш ніж на місяць обмежили рух транспорту на одній із ділянок дороги. Обмеження пов’язані з проведенням робіт з ремонту та реконструкції проїзної частини та борту естакади.

Крім того, 15 листопада в Оболонському районі Києва більш ніж на тиждень обмежать рух транспорту однією з ділянок дороги. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Як повідомляв "Телеграф", у вівторок, 14 листопада, на території Радіоринку, розташованого в Солом’янському районі Києва, сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, вогонь охопив автосервіс на вулиці Ушинського.