Киянам нагадали, як через мобільний додаток оплатити паркування

Корисна інформація для водіїв

Автовласники можуть швидко та зручно заплатити за паркінг у столиці за допомогою програми "Київ цифровий". Для цього необхідно виконати п’ять простих пунктів та чітко дотримуватися інструкцій.

Інформація про це з’явилася на офіційному каналі КМДА у Telegram. Як відомо, Київ — це місто з жвавим трафіком, і саме тому тут завжди актуальна тема паркувань.

Щоб не отримати штраф за відсутність плати за паркомісце, яке можуть виписати інспектори, водіям обов’язково потрібно оплачувати цю послугу. Для цього можна скористатися зручним сервісом у додатку "Київ цифровий".

Для цього необхідно виконати п’ять простих кроків:

у "Києві цифровому" виберіть "Сервіси водія" → "Погодинне паркування"

виберіть номер авто зі списку або вкажіть його

виберіть адресу та номер паркувального майданчика зі списку або ж він автоматично визначиться за геолокацією

натисніть "Почати паркування"

не забудьте натиснути "Завершити паркування", як тільки ваше авто залишить паркінг.

Зазначається, що оплата послуги нараховується за першу годину, далі — за кожні півгодини. Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо ж сума менша, то оплата списується 1 числа кожного наступного місяця.

Також, водії повинні пам’ятати про те, що спеціально відведений паркувальний майданчик має бути позначений відповідними знаками.

Знако паркування

Окрім цього, влада Києва нагадала про те, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автівок — тож не ігноруйте оповіщення про тривогу, які також надходять у "Київ Цифровий".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що робити з автохамами, які паркуються на місцях для людей з інвалідністю. Якщо громадянин став очевидцем ситуації, коли водій авто припаркувався на місці для осіб з обмеженими фізичними можливостями, потрібно викликати патрульних та фіксувати порушення.

Паркування машини на спеціально відведеному місці, що має відповідну розмітку, є порушенням адміністративного законодавства та передбачає покарання.