Киевлянам напомнили, как через мобильное приложение оплатить парковку

Полезная информация для водителей

Автовладельцы могут быстро и удобно заплатить за паркинг в столице при помощи приложения "Киев цифровой". Для этого необходимо выполнить пять простых пунктов и четко следовать инструкциям.

Информация об этом появилась на официальном канале КГГА в Telegram. Как известно, Киев — это город с оживленным трафиком и именно поэтому здесь всегда актуальна тема парковок.

Так, чтобы не получить штраф за отсутствие платы за паркоместо, который могут выписать инспектора, водителям обязательно нужно оплачивать эту услугу. Для этого можно воспользоваться удобным сервисом в приложении "Киев цифровой".

Для этого необходимо выполнить пять простых шагов:

в "Киеве цифровом" выберите "Сервисы водителя" → "Почасовая парковка"

выберите номер авто из списка или укажите его

выберите адрес и номер парковочной площадки из списка или же она автоматически определится по геолокации

нажмите "Начать парковку"

не забудьте нажать "Завершить парковку", как только ваше авто покинет паркинг.

Пользователь может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Отмечается, что оплата услуги начисляется за первый час, далее — за каждые полчаса. Списання средств осуществляется автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если же сумма меньше, то оплата списывается 1 числа каждого следующего месяца.

Также, водители должны помнить о том, что специально отведенная парковочная площадка должна быть обозначена соответствующими знаками.

Знако парковки

Кроме этого, власти Киева напомнили о том, что во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей — поэтому не игнорируйте оповещения о тревоге, которые также приходят в "Киев Цифровой".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что делать с автохамами, паркующимися на местах для людей с инвалидностью. Если гражданин стал очевидцем ситуации, когда водитель авто припарковался на месте для лиц с ограниченными физическими возможностями, нужно вызвать патрульных и фиксировать нарушения.

Парковка машины на специально отведенном месте, имеющем соответствующую разметку, является нарушением административного законодательства и предусматривает наказание.