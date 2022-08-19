Парковка авто с вывернутыми колесами: плюсы и минусы таких остановок
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Если вы оставляете авто на парковке с вывернутым рулем, это не спасет его от эвакуации из-за остановки в запрещенном городе
Довольно часто на парковках встречаются автомобили, владельцы которых оставляют их с вывернутым рулем. Опытные водители уверяют, что такие действия могут вредно сказаться на состоянии узлов вашего четырехколесного коня.
Как сообщает издание Ukr.Media, оставлять вывернутые колеса в авто помогает защитить его от вероятных повреждений, ведь на стоянках другие машины могут задеть транспортное средство, после чего водитель-виновник просто сбежит с места нарушения.
Специалисты отмечают, что снизить риск появления дефектов на лакокрасочном покрытии помогут именно вывернутые колеса. Ведь в таком случае высока вероятность того, что удар придется не на кузовной элемент, а на покрышку, поэтому его последствия будут незначительными.
Кроме того, оставлять руль в вывернутом состоянии предписывают даже правила дорожного движения, ведь таким образом автомобиль остается на уклоне. Опытные водители советуют выворачивать круги в направлении бордюра. Именно такой способ поможет избежать повреждений при самопроизвольном движении т\з.
Мифы — опровержение
Большое количество водителей убеждены, что если они будут парковать машину, заранее вывернув руль, это поможет им избежать эвакуации, при условии, что авто оставлено в запрещенном городе.
Стоит отметить, что такой подход пользовался успехом, когда спецмашины использовали фиксированные крепления для колес. В то же время, сейчас технология пошла дальше, поэтому транспортное средство могут эвакуировать даже с полностью вывернутыми колесами.
Также добавим, что машины, оснащенные гидроусилителем управления всегда должны быть припаркованы с прямым колесами. Однако оставленный перевернутым руль на 180 градусов, в таком случае никоим образом не навредит узлам автомобиля. При заведенном авто нагрузке на насос гидроусилителя не поступает, поэтому положение колес не имеет значения.
Кроме того, состояние подвески вообще никак не зависит от парковки с перевернутым рулем.
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