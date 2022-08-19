Парковка авто с вывернутыми колесами: плюсы и минусы таких остановок

Если вы оставляете авто на парковке с вывернутым рулем, это не спасет его от эвакуации из-за остановки в запрещенном городе

Довольно часто на парковках встречаются автомобили, владельцы которых оставляют их с вывернутым рулем. Опытные водители уверяют, что такие действия могут вредно сказаться на состоянии узлов вашего четырехколесного коня.

Как сообщает издание Ukr.Media, оставлять вывернутые колеса в авто помогает защитить его от вероятных повреждений, ведь на стоянках другие машины могут задеть транспортное средство, после чего водитель-виновник просто сбежит с места нарушения.

Специалисты отмечают, что снизить риск появления дефектов на лакокрасочном покрытии помогут именно вывернутые колеса. Ведь в таком случае высока вероятность того, что удар придется не на кузовной элемент, а на покрышку, поэтому его последствия будут незначительными.

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Кроме того, оставлять руль в вывернутом состоянии предписывают даже правила дорожного движения, ведь таким образом автомобиль остается на уклоне. Опытные водители советуют выворачивать круги в направлении бордюра. Именно такой способ поможет избежать повреждений при самопроизвольном движении т\з.

Мифы — опровержение

Большое количество водителей убеждены, что если они будут парковать машину, заранее вывернув руль, это поможет им избежать эвакуации, при условии, что авто оставлено в запрещенном городе.

Стоит отметить, что такой подход пользовался успехом, когда спецмашины использовали фиксированные крепления для колес. В то же время, сейчас технология пошла дальше, поэтому транспортное средство могут эвакуировать даже с полностью вывернутыми колесами.

Также добавим, что машины, оснащенные гидроусилителем управления всегда должны быть припаркованы с прямым колесами. Однако оставленный перевернутым руль на 180 градусов, в таком случае никоим образом не навредит узлам автомобиля. При заведенном авто нагрузке на насос гидроусилителя не поступает, поэтому положение колес не имеет значения.

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Кроме того, состояние подвески вообще никак не зависит от парковки с перевернутым рулем.

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