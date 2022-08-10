Безопасно пересидеть грозу в авто: 6 советов, чтобы не ударила молния

В машине может быть вполне безопасно даже в очень сильную грозу, и резиновые колеса здесь ни при чем.

В ближайшие дни по всей Украине синоптики прогнозируют грозовую погоду. Многих она застанет за рулем. Но безопасно ли находиться в автомобиле, когда рядом бьют молнии?

На самом деле, автомобиль достаточно безопасное место во время грозы, пишет автоблог Arnold Clark. И дело совсем не в резиновых шинах – даже самых толстых моделей все равно недостаточно, чтобы обеспечить изоляцию от разряда, преодолевающего километры сквозь толщу атмосферы. На самом деле кузов авто действует как клетка Фарадея. Британский физик Майкл Фарадей придумал ее еще в 1836 году, чтобы защитить свое оборудование от электромагнитных полей.

Он взял за основу свойство электропроводящих материалов проводить ток по образованному ими замкнутому контуру таким образом, что внутри электрическое поле нейтрализуется. Ток словно "стекает" по такой клетке, не проникая внутрь. Итак, даже если молния попадет в металлический кузов автомобиля, все находящиеся в нем будут в безопасности.

Принцип действия клетки Фарадея

Тем не менее существует несколько нюансов, которые важно учесть, если вы оказались в авто во время грозы и видите, что молнии бьют где-то совсем рядом.

Защищает только металлический кузов автомобиля, ведь металлы проводят ток. Чтобы образовать необходимый сплошной контур по принципу клетки Фарадея, нужно просто закрыться внутри и закрыть окна.

Кабриолет не может обезопасить от удара молнии даже с закрытой крышей. Из-за тканевого верха защитная капсула из него не получится. Так что водителям и пассажирам машин с откидным верхом придется искать более безопасные условия.

Это же касается и авто, кузов которых сделан из стекловолокна. Этот материал является изолятором, как и резина. О том, что изолятор такой толщины вряд ли помешает мощности молнии, мы рассказали раньше.

Так же и небольшие открытые транспортные средства вроде гольфмобилей, багги или даже газонокосилок не могут послужить укрытием во время грозы. Клетка Фарадея должна быть сплошной. Здесь такой опции нет.

Не стоит прикасаться к металлическим предметам внутри машины во время грозы – например к оконным ручкам или даже рулю. Они способны проводить ток и могут представлять опасность.

Лучший способ переждать сильную грозу, которая застала вас в пути (при соблюдении предыдущих пунктов), это съехать на обочину, выключить двигатель, включить "аварийку" и пересидеть опасность, держа руки, например, на коленях.

Как сообщал "Телеграф", автомобилистам на случай дождливой погоды следует взять на вооружение советы о том, как просушить салон машины, если в него попала вода.