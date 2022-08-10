Безпечно пересидіти грозу в авто: 6 порад, щоб не вдарила блискавка

У машині може бути цілком безпечно навіть у дуже сильну грозу, і гумові колеса тут ні до чого

Найближчими днями по всій Україні синоптики прогнозують грозову погоду. Багатьох вона застане за кермом. Але чи безпечно перебувати в авто, коли поруч б’ють блискавки?

Насправді, автомобіль є досить безпечним місцем під час грози, пише автоблог Arnold Clark. І справа зовсім не у гумових шинах – навіть найтовщих моделей все одно недостатньо, щоби забезпечити ізоляцію від розряду, який долає кілометри крізь товщу атмосфери. Насправді кузов авто діє, як клітка Фарадея. Британський фізик Майкл Фарадей придумав її ще у 1836 році для того, щоби захистити своє устаткування від електромагнітних полів.

Він взяв за основу властивість електропровідних матеріалів проводити струм по утвореному ними замкнутому контуру таким чином, що всередині електричне поле нейтралізується. Струм наче "стікає" по такій клітці, не проникаючи всередину. Отже, навіть якщо блискавка влучить у металевий кузов автомобіля, всі, хто перебувають у ньому, будуть у безпеці.

Принцип дії клітки Фарадея

Тим не менше, існує кілька нюансів, які важливо врахувати, якщо ви опинились в авто під час грози і бачите, що блискавки б’ють десь зовсім поруч.

Захищає тільки металевий кузов автомобіля, адже метали проводять струм. Щоби утворити необхідний суцільний контур за принципом клітки Фарадея, треба просто зачинитись всередині і закрити вікна.

Кабріолет не може убезпечити від удару блискавки навіть із закритим дахом. Через тканинний верх захисна капсула з нього не вийде. Тож водіям і пасажирам машин з відкидним верхом доведеться шукати більш безпечні умови.

Це ж стосується і авто, кузов яких зроблений зі скловолокна. Цей матеріал є ізолятором, як і гума. Про те, що ізолятор такої товщини навряд чи стане на заваді потужності блискавки, ми розповіли раніше.

Так само і невеличкі відкриті транспортні засоби типу гольфмобілів, баггі чи навіть газонокосарок не можуть послужити вам укриттям під час грози. Клітка Фарадея має бути суцільною. Тут такої опції нема.

Не варто торкатись металевих предметів всередині машини під час грози – наприклад віконних ручок чи навіть керма. Вони здатні проводити струм і можуть становити небезпеку.

Найкращий спосіб перечекати сильну грозу, яка застала вас у дорозі (за умови дотримання попередніх пунктів), це з’їхати на узбіччя, вимкнути двигун, включити "аварійку" і пересидіти небезпеку, тримаючи руки, наприклад, на колінах.

Як повідомляв "Телеграф", автомобілістам на випадок дощової погоди варто взяти на озброєння поради про те, як просушити салон машини, якщо до нього потрапила вода.