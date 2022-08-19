Парковка авто з вивернутими колесами: плюси і мінуси таких зупинок

Якщо ви залишаєте авто на парковці з вивернутим кермом, це не врятує його від евакуації через зупинку у забороненому місті

Досить часто на парковках зустрічаються автомобілі, власники яких залишають їх із вивернутим кермом. Досвідчені водії запевняють, що такі дії можуть шкідливим чином позначитися на стані вузлів чотириколісного коня.

Як повідомляє видання Ukr.Media, залишати вивернуті колеса в авто допомагає захистити його від ймовірних пошкоджень, адже на стоянках інші машини можуть зачепити транспортний засіб, після чого водій-винуватець просто втече з місця порушення.

Фахівці зазначають, що зменшити ризик появи дефектів на лакофарбовому покритті допоможуть саме вивернуті колеса. Адже в такому випадку висока ймовірність того, що удар прийдеться не ну кузовний елемент, а на покришку, тож його наслідки будуть незначними.

Читайте також: Категорія Транспорт Безпечно пересидіти грозу в авто: 6 порад, щоб не вдарила блискавка У машині може бути цілком безпечно навіть у дуже сильну грозу, і гумові колеса тут ні до чого

Крім того, залишати кермо у вивернутому стані наказують навіть правила дорожнього руху, адже у такий спосіб автівка залишається на ухилі. Досвідчені водії радять вивертати кола у напрямку бордюру. Саме такий спосіб допоможе уникнути пошкоджень у разі мимовільного руху т\з.

Міфи — спростування

Велика кількість водіїв переконані, що якщо вони паркуватимуть машину, заздалегідь вивернувши кермо, то це допоможе їм уникнути евакуації, при умові, що авто залишене у забороненому місті.

Варто відзначити, що такий підхід користувався успіхом, коли спецмашини використовували фіксовані кріплення для коліс. Водночас зараз технологія пішла далі, тож транспортний засіб можуть евакуювати навіть із повністю вивернутими колесами.

Також додамо, що машини, які оснащені гідропідсилювачем управління, завжди повинні бути припарковані із прямим колесами. Проте залишене перевернутим кермо на 180 градусів, у такому випадку ніяким чином не нашкодить вузлам автівки. При заведеному авто навантаження на помпа гідропідсилювача не надходить, тому положення коліс не має значення.

Читайте також: Категорія Транспорт Чи варто змінювати тиск в колесах машин в умовах спеки: відповідь експерта Правильні показники тиску завжди можна знайти на кузові чи в салоні авто

Крім того, стан підвіски взагалі ніяким чином не залежить від парковки з перевернутим кермом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно водити автомобіль під час війни в країні — 10 простих правил.

Також нагадаємо, найпоширеніші помилки водіїв під час заправки машини на АЗС.