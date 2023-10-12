Наказать очень просто: что делать с автохамами, паркующимися на местах для инвалидов

В Нацполиции рассказали "Телеграфу" о легальных способах наказания нарушителей

Если гражданин стал очевидцем ситуации, когда водитель авто припарковался на месте для лиц с ограниченными физическими возможностями, нужно вызвать патрульных и фиксировать нарушения. Парковка машины на специально отведенном месте, имеющем соответствующую разметку, является нарушением административного законодательства и предусматривает наказание. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в управлении Патрульной полиции в Киеве.

— Согласно ч. 6 ст. 122 Кодекса Украины об админправонарушениях (КУоАП), остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки); а также создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, перевозящим лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств, неправомерное использование на ТС опознавательного знака "Водитель с инвалидностью" влечет наложение штрафа от шестидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1020—1700 грн), — рассказал Александр Парамонов, в.и.о. заместителя начальника управления Патрульной полиции Киева.

По его словам, если горожане стали свидетелями припаркованного автомобиля автохама, то владелец такой машины совершил административное правонарушение в сфере безопасности дорожного движения. А свидетели имеют право уведомить об этом горячую линию 102 или 112.

При этом доказательствами по делу об административном правонарушении "являються любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган (должностное лицо) устанавливает наличие или отсутствие админправонарушения, виновность данного лица в его совершении и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешение дела".

— Согласно ст. 265-2 КУоАП, в случае наличия оснований считать, — продолжает Парамонов, — что водитель совершил нарушение, в частности, предусмотренное ч. 6 статьи, полицейский имеет право временно задержать транспортное средство путем доставки его для хранения на специальную площадку или стоянку. Никаких исключений, которые позволили бы водителям (без инвалидности или перевозящих лиц с инвалидностью) осуществлять остановку или стоянку транспортных средств на местах, на которых это разрешено только ТС, управляемые водителями с инвалидностью, в ПДД — не предусмотрено.

Кроме того, как добавил представитель Патрульной полиции, согласно п. п. 15.10е Правил дорожного движения Украины, запрещается стоянка на газоне. За нарушение этого пункта Правил предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 122 КУоАП. Штраф — 340 грн.

Впрочем, есть один юридический нюанс: дело об админправонарушении рассматривается в присутствии привлекаемого к ответственности лица. А при отсутствии такого водителя-нарушителя дело правоохранители могут рассмотреть "только в случаях, когда есть данные о своевременном его уведомлении о месте и времени рассмотрения дела, и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения производства".

— Гражданин имеет право сообщить об административном правонарушении на горячую линию 102 или 112 и дождаться прибытия экипажа полиции. Для установления обстоятельств происшествия инспекторы учитывают любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган (должностное лицо) устанавливает наличие или отсутствие админнарушения, виновность данного лица в его совершении и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. В частности, информацию, полученную с помощью фото- и видеотехники, технических приборов и технических средств, находящихся в чужом владении и свидетельских объяснений, — уточнил офицер.

Как сообщалось, нардепы внесли в Верховную Раду законопроект о запрете эвакуации авто на время военного положения за существенные нарушения правил парковки. Впрочем, документ все еще рассматривают в профильном комитете парламента и еще не выносили на голосование.

Также "Телеграф" писал, что проблема эвакуации автомобилей на штрафплощадки в Киеве за нарушение ПДД тянется еще с 2000-х, когда город начал интенсивно развиваться, а число автомобилей перевалило за миллион. Впрочем, по факту ситуация с парковкой и отстойниками для нарушителей с годами только усугубляется.