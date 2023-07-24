Рада хочет запретить работу эвакуаторов: чем аргументируют

"Слуги" внесли законопроект, и его рассмотрят уже на этой неделе

Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете муниципальным инспекторам по парковке эвакуировать авто за существенные нарушения парковочных правил во время военного положения.

Это следует из повестки дня работы ВРУ на этой сессионной неделе.

Напомним, проект закона №9092-3 еще в марте этого года в парламент внесла группа авторов во главе со "слугой" Владимиром Крейденко.

В пояснительной записке к законопроекту аргументируется необходимость его принятия последствиями войны: "Чтобы сохранить собственную жизнь и здоровье во время воздушной тревоги, водители вынуждены быстро покидать транспорт для поиска укрытия, часто нарушая правила остановки или стоянки в пределах населенного пункта, что является основанием для применения временного задержания транспорта".

Также парламентарии предлагают, чтобы после принятия законопроекта полномочия эвакуировать машины водителей-нарушителей перешли только Национальной полиции. Для этого предлагаются изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

В проекте решения также отмечается, что в случае принятия документа этот закон будет вступать в силу со дня, следующего за днем его опубликования. При этом парламентарии хотят дать Кабмину три месяца после дня опубликования закона, чтобы "обеспечить принятие и приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с этим ЗУ".

Отметим, ранее в Киеве возник скандал вокруг работы эвакуаторов. Так, водители массово жаловались, что их автомобили в хаотическом порядке забирают на сомнительные штрафплощадки. "Жертвами" инспекторов по парковке в большинстве своем становились дорогие машины, хотя потребности в их эвакуации не было, ведь они не мешали движению транспорта и пешеходов. Так что возникли подозрения, что на "зачистке" автомобилей зарабатывают эвакуационные фирмы и владельцы штрафплощадок.

В свою очередь в Киевгосадминистрации "Телеграфу" сообщали, что в столице заработали легальные инспекторы по эвакуации, с которыми городские власти недавно заключили новые договоры. Среди операторов – как коммунальные, так и частные игроки (а также ФЛП).

При этом, как следует из ответа КГГА, киевские власти не знают, сколько же на самом деле на эвакуаторах заработали частные фирмы и ФЛП-посредники в прошлом году, и с начала 2023-го.

Как сообщалось, известный адвокат Ростислав Кравец объяснял "Телеграфу", что на самом деле существует только одна причина, когда авто могут забрать на штрафплощадку.

Ранее мы также писали о том, что в Украине хотят ввести новые штрафы для водителей.