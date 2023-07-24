Рада хоче заборонити роботу евакуаторів: чим аргументують

"Слуги" внесли законопроєкт і його розглянуть вже цього тижня

Верховна Рада планує розглянути в першому читанні законопроєкт про заборону муніципальним інспекторам з паркування евакуювати авто за суттєві порушення правил паркування на час воєнного стану.

Це випливає з порядку денного роботи ВРУ цього сесійного тижня.

Нагадаємо, проєкт закону №9092-3 ще в березні цього року в парламент внесла група авторів на чолі зі "слугою" Володимиром Крейденком.

У пояснювальній записці до законопроєкту аргументується необхідність його прийняття наслідками війни: "Щоб зберегти власні життя та здоров’я під час повітряної тривоги, водії змушені швидко залишати транспорт для пошуку укриття, часто порушуючи правила зупинки чи стоянки в межах населеного пункту, що є підставою для застосування тимчасового затримання транспорту".

Також парламентарі пропонують, щоб після ухвалення законопроєкту повноваження евакуйовувати машини водіїв-порушників перейшли тільки Національній поліції. Для цього пропонуються зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення.

В проєкті рішення також зазначається, що у разі прийняття документу, цей закон набиратиме чинність з дня, наступного за днем його опублікування. При цьому парламентарі хочуть дати Кабміну три місяці після дня опублікування закону, щоб "забезпечити прийняття та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим ЗУ".

Зазначимо, раніше у Києві виник скандал довкола роботи евакуаторів. Так, водії масово скаржились, що їхні автівки в хаотичному порядку забирають на сумнівні штрафмайданчики. "Жертвами" інспекторів з паркування здебільшого ставали дорогі машини, хоча потреби в їхній евакуації не було, адже вони не заважали руху транспорту і пішоходів. Тож виникли підозри, що на "зачистці" автівок заробляють евакуаційні фірми та власники штрафмайданчиків.

Своєю чергою у Київдержадміністрації "Телеграфу" повідомляли, що в столиці запрацювали легальні інспектори з евакуації, з якими міська влада нещодавно уклала нові договори. Серед операторів — як комунальні, так і приватні гравці (а також ФОПи).

При цьому, як випливає з відповіді КМДА, київська влада не знає, скільки ж насправді на евакуаторах заробили приватні фірми та ФОПи-посередники минулого року і з початку 2023-го.

Як повідомлялось, відомий адвокат Ростислав Кравець пояснював "Телеграфу", що насправді існує лише одна причина, коли авто можуть забрати на штрафмайданчик.

Раніше ми також писали про те, що в Україні хочуть запровадити нові штрафи для водіїв.