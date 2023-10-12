Покарати дуже просто: що робити з автохамами, які паркуються на місцях для інвалідів

В Нацполіції розказали "Телеграфу" про легальні способи покарання порушників

Якщо громадянин cтав очевидцем ситуації, коли водій авто припаркувався на місці для осіб з обмеженими фізичними можливостями, потрібно викликати патрульних і фіксувати порушення. Паркування машини на спеціально відведеному місці, яке має відповідну розмітку, є порушенням адміністративного законодавства і передбачає покарання. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в управлінні Патрульної поліції у місті Києві.

— Згідно із ч. 6 ст. 122 Кодексу України про адмінправопорушення (КУпАП), зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів, неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака "Водій з інвалідністю" тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020—1700 грн), — розказав Олександр Парамонов, т.в.о. заступника начальника управління Патрульної поліції Києва.

За його словами, якщо містяни стали свідками припаркованої автівки автохама, то власник такої машини скоїв адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. А свідки мають право повідомити про це на гарячу лінію 102 або 112.

При цьому доказами у справі про адміністративне правопорушення, "є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адмінправопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи".

— Згідно зі ст. 265-2 КУпАП, у разі наявності підстав вважати, — продовжує Парамонов, — що водієм вчинено порушення, зокрема, передбачене ч. 6 статті, поліцейський має право тимчасово затримати транспортний засіб шляхом доставки його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку. Жодних виключень, які б дозволили водіям (без інвалідності або які перевозять осіб з інвалідністю) здійснювати зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, на яких це дозволено лише ТЗ, якими керують водії з інвалідністю, в ПДР — не передбачено.

Крім того, як додав представник Патрульної поліції, згідно з п. п. 15.10є Правил дорожнього руху України, забороняється стоянка на газоні. За порушення цього пункту Правил передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 122 КУпАП. Штраф — 340 грн.

Втім, є один юридичний нюанс: справа про адмінправопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до відповідальності. А за відсутності цієї особи-порушника справу правоохоронці можуть розглянути "лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду провадження".

— Громадянин має право повідомити про адміністративне правопорушення на гарячу лінію 102 або 112 та дочекатися прибуття екіпажу поліції. Для встановлення обставин події, інспектори враховують будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адмінпорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Зокрема, інформацію, отриману за допомогою фото- і відеотехніки, технічних приладів та технічних засобів, що перебувають у чужому володінні та пояснень свідків, — уточнив офіцер.

Як повідомлялось, нардепи внесли у Верховну Раду законопроєкт про заборону евакуації авто на час воєнного стану за суттєві порушення правил паркування. Втім, документ досі розглядають у профільному комітеті парламенту і ще не виносили на голосування.

Також "Телеграф" писав, що проблема евакуації автомобілів на штрафмайданчики у Києві за порушення ПДР тягнеться ще з 2000-х, коли місто почало інтенсивно розвиватися, а число автівок перевалило за мільйон. Втім, по факту ситуація з паркуванням та відстійниками для порушників з роками тільки погіршується.