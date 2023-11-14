У Києві на тиждень обмежать рух однією з вулиць: причини та карта

Жителів та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації

З 15 листопада в Оболонському районі Києва більш ніж на тиждень обмежать рух транспорту однією з ділянок дороги. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Відомо, що з 15 по 21 листопада рух транспорту буде обмежено по правій смузі вулиці Богатирської, що в Оболонському районі Києва.

Так, транспорт зможе рухатися вулицею Богатирською до перетину з вулицею Полярною лише лівою смугою. Права смуга буде закрита для проведення ремонтних робіт.

Зазначається, що регулювання руху на перехресті вулиць Полярної та Богатирської залишиться без змін.

Мешканцям та гостям міста представники КП "Київавтодор" приносять вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.

Рух обмежать правою смугою вулиці Богатирської

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві на цілий місяць обмежать рух на одній із дільниць. Так, рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде обмеженим. Обмеження пов’язані з проведенням робіт з ремонту та реконструкції проїзної частини та борту естокади.