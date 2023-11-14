В Киеве на неделю ограничат движение по одной из улиц: причины и карта

Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации

С 15 ноября в Оболонском районе Киева более чем на неделю ограничат движение транспорта на одном из участков дороги. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Известно, что с 15 по 21 ноября движение транспорта будет ограничено по правой полосе улицы Богатырской, что в Оболонском районе Киева.

Так, транспорт сможет двигаться по улице Богатырской до пересечения с улицей Полярной только по левой полосе. Правая же полоса будет закрыта для проведения ремонтных работ.

Отмечается, что движение на пересечении улиц Полярной и Богатырской останется без изменений.

Жителям и гостям города представители КП "Киевавтодор" приносят свои извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Движение ограничат по правой полосе улицы Богатырской

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве на целый месяц ограничат движение на одном из участков. Так, движение на съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе будет ограничено. Ограничения связаны с проведением работ по ремонту и реконструкции проезжей части и борта эстокады.