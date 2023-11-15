Затопило подземный переход: ночью в Киеве прорвало трубу с кипятком (видео)

Над местом аварии поднялся пар

В ночь на среду, 15 ноября, в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, на улице Саперно-Слободской.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Кипяток залил улицы.

По словам очевидцев, горячей водой полностью затопило подземный переход. Кроме того, залило припаркованные на ночь автомобили.

"Снова прорвало трубы и валит кипяток. Машины заливает, пока аварийки нет", — сказано в сообщении, опубликованном ночью.

Ранее мы рассказывали, что с 8 ноября, в Печерском районе Киева более чем на месяц ограничили движение транспорта на одном из участков дороги. Ограничения связаны с проведением работ по ремонту и реконструкции проезжей части и борта эстакады.

Кроме того, 15 ноября в Оболонском районе Киева более чем на неделю ограничат движение транспорта на одном из участков дороги. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 14 ноября, на территории Радиорынка, расположенного в Соломенском районе Киева, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, огонь охватил автосервис на улице Ушинского.