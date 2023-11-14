Поверка счетчиков тепла и горячей воды: в "Киевтеплоэнерго" сделали важное заявление

Актуальна информация, которую необходимо принять к сведению

Киевлянам напомнили, что после поверки квартирных счетчиков тепла и горячей воды абонентам необходимо обязательно передать информацию о ее результатах в "Центр коммунального сервиса". Если же не проходить регулярно поверку счетчиков, то суммы в платежках могут значительно увеличиться.

Об алгоритме действий после поверки счетчиков тепла и горячей воды рассказали в КП "Киевтеплоэнерго". Всем абонентам необходимо внимательно ознакомиться с данной информацией.

Так, после осуществления поверки квартирных счетчиков тепла и горячей воды необходимо передать в "Центр коммунального сервиса" информацию о ее результатах. Это необходимо для актуализации данных в информационно-аналитической системе КП "Киевтеплоэнерго".

Абонентам необходимо предоставить следующие документы:

свидетельство о поверке

акт демонтажа/монтажа (если поверка была осуществлена с демонтажем прибора учета)

акт выполненных работ или протокол поверки

фото счетчика с показаниями на текущую дату.

Отправить документы можно следующим образом:

через Skype и Telegram — перечень контактов по ссылке

через мессенджер в Facebook ЦКС

оставить в ящике для приема обращений или на личном приеме в сервисных центрах ЦКС — адреса центров по ссылке

отправить письмом на e-mail: [email protected].

Специалисты, при внесении информации в базу, осуществляют сверку показаний. При необходимости они проводят корректировку начислений.

Также операторы ЦКС смогут помочь вам правильно оформить заявку на опломбирование счетчиков, если процедура осуществлялась с демонтажем.

Напомним, что счетчики воды и тепла необходимо сдавать на поверку раз в 4 года. Периодическая поверка за счет владельца счетчика, может выполняться коммунальным предприятием в случае заключения соответствующего договора. Делать поверку можно как на месте, так и в специальном учреждении.

Ранее "Телеграф" сообщал о поверке счетчиков воды, тепла и газа: как часто нужно делать и кто платит. Кроме приборов учета электроэнергии, имеющих разный срок проверки, есть и счетчики газа, воды и тепла. У них установлены определенные сроки поверки. Ответственность и финансовые затраты на поверку прибора учета могут быть возложены как на абонента, так и на поставщика услуг.

Но есть случаи, когда вместо поверки старого счетчика лучше сразу приобрести и установить новый прибор учета. Решение о замене счетчика может принять сам пользователь.