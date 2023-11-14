В Киеве серьезный пожар на Радиорынке, горит автосервис: подробности и видео

Причины произошедшего устанавливаются

Во вторник, 14 ноября, на территории Радиорынка, расположенного в Соломенском районе Киева, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, огонь охватил автосервис на улице Ушинского.

Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы. Очевидцы утверждают, что перед началом пожара они слышали громкий хлопок.

На данный момент известно, что автосервис, расположенный на парковке Караваевых дач за Радиорынком охватил масштабный пожар.

"Говорят что был какой-то хлопок и после того из бокса вытащили человека с ожогами. А уже через 10 минут горело полностью все", — сообщают очевидцы.

Судя по кадрам из соцсетей, огонь очень быстро распространился на большую территорию, а столбы дыма от пожара видно на огромном расстоянии.

На месте работают пожарные. Официальной информации о пострадавших, на данный момент, нет.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.

Пожар произошел в районе Радиорынка

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