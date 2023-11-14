У Києві серйозна пожежа на Радіоринку, горить автосервіс: подробиці та відео

Причини події встановлюються

У вівторок, 14 листопада, на території Радіоринку, розташованого в Солом’янському районі Києва, сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, вогонь охопив автосервіс на вулиці Ушинського.

Про це повідомляють київські Телеграм-канали. Очевидці стверджують, що перед початком пожежі вони чули гучний вибух.

На даний момент відомо, що автосервіс, розташований на парковцы Караваєвих дач за Радіоринком, охопила масштабна пожежа.

"Кажуть, що був якийсь хлопок і після того з боксу витягнули людину з опіками. А вже через 10 хвилин горіло повністю все", — повідомляють очевидці.

Судячи з кадрів із соцмереж, вогонь дуже швидко поширився на велику територію, а стовпи диму від пожежі видно на величезній відстані.

На місці працюють пожежники. Офіційної інформації про постраждалих, наразі, немає.

Причини та обставини події належить встановити компетентним органам.

Пожежа на Радіоринку

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