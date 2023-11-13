Свічки під наглядом, перевірка генераторів і сертифікатів на пальники: ДСНС пояснила правила безпеки в опалювальний сезон

У Держслужбі розповіли також, як перевірити квартиру на пожежну безпеку

Запорукою вдалого проходження опалювального сезону 2023-2024 рр. є дотримання правил безпеки при експлуатації свічок, електрогенераторів, газових пальників тощо. Якими ж є головні порушення і яких вказівок слід дотримуватися?

Про це "Телеграфу" розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий. Він нагадав, що 2022 року в Україні трапилось 4429 пожеж внаслідок порушень установки та експлуатації пічного та газового обладнання.

А тільки за жовтень 2023 року з цих причин сталось 133 пожежі, в яких загинуло п’ятеро осіб, травмовано дев’ять, у тому числі й одна дитина. Найбільшу кількість пожеж через проблеми з пічним та газовим опаленням зафіксовано у Київській області – 308, Вінницькій – 181, Черкаській – 168.

Як перевірити чи безпечно у вас вдома

"Один із пріоритетів Держслужби з надзвичайних ситуацій – профілактична робота із громадянами, – зазначив Олександр Хорунжий. – Співробітники ДСНС не можуть потрапити до осель громадян без запрошення, це заборонено законом. Однак, якщо люди звернуться до Держслужби з проханням перевірити житло на наявність ризику виникнення пожеж – ДСНС не відмовить".

За словами пресофіцера, мова про штрафи за результатами перевірки не йде. Працівники наглядово-профілактичного блоку ДСНС вкажуть на небезпечні моменти і дадуть рекомендації, як їх виправити і в чому бути обережними.

Щоб отримати консультацію рятувальників, Олександр Хорунжий радить письмово звернутись до місцевих районних управлінь ДСНС, і вказати: "прошу провести обстеження на предмет пожежної безпеки моєї оселі у зв'язку з початком осінньо-зимового опалювального періоду". Таке звернення дає ДСНС право відреагувати і провести перевірку вашого житла.

"Наприклад, у печі можуть бути тріщини. Також до пічного опалення є певні правила і вимоги. Коли розпалюєш багаття в печі, потрібно мати перед пічним отвором металевий лист", – перераховує пресофіцер.

Мешканці міст, які мігрували в приватні садиби або вимушені переселенці можуть не знати подібних базових правил безпеки.

Виявилось, що чимало людей не знають основні правила поводження навіть із звичайними свічками, не те що туристичними горілками чи генераторами. Тож наводимо поради ДСНС по кожному пункту.

Містянам без досвіду варто розібратись із правилами безпечного використання печі

Пічне опалення

За статистикою ДСНС, найбільшу небезпеку становить пічне опалення:

несправність груби і відсутність нормальної підготовки до опалювального сезону – непрочищений димохід тощо – вуглекислий газ потрапляє до помешкання, люди можуть отруїтись;

залишення їх без нагляду, і особливо небезпечно – залишати самих дітей вдома із розпаленою грубкою;

через розпалювання легкозаймистими речовинами може статися різкий викид тепла і люди можуть отримати опіки, пожежа може розповсюдитись дуже швидко;

відсутність перед пальним отвором на легкозаймистій підлозі (дерев'яна, ламінат тощо) металевого листа розміром не менш як 0,5 х 0,7 м.

Навіть із звичайними свічками, які всі ми, здається, вміємо палити, є нюанси

Свічки

Якщо цієї зими повториться ситуація із блекаутами і ви плануєте використовувати свічки, робіть це безпечно, радять в ДСНС. Ось декілька правил:

підготуйте невисокі стійкі металеві свічники;

тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів;

не паліть свічки до кінця, залишайте недопалок у 2-3 см висотою;

не засинайте з "увімкненими" свічками, не залишайте їх без нагляду.

Газові туристичні пальники

Масово використовувати газові туристичні пальники українці почали лише торік, під час відключень тепла і світла. У ДСНС відреагували і розробили низку рекомендацій і щодо цих приладів. Головна порада – намагатись не використовувати ці прилади в будинках, адже вони не призначені для цього, підкреслює Олександр Хорунжий і зазначає:

"Ми чудово розуміємо: коли безвихідь, під час тривалого відключення світла потрібно дитині розігріти їжу, люди будуть використовувати все, що завгодно".

Тож, поради з експлуатації:

купуйте лише сертифіковані пальники, не бійтесь зажадати сертифікат якості у магазині, вони повинні вам його надати;

дотримуйтесь інструкцій виробника – вони є на кожному виробі;

зберігайте газові балони в окремому приміщенні з кімнатною температурою: коли вони потрапляють із холоду в тепло, газ розширюється при нагріванні. Це пошкоджує балон, він може почати пропускати газ – відповідно, може статися вибух.

Генератори

Торік генератори стали частиною нашого способу життя. Цього року перед введенням генераторів в експлуатацію – декілька порад, як уникнути необхідності в допомозі рятувальників:

не встановлювати генератор у приміщенні;

не встановлювати його біля вікон і вхідних дверей – щоб шкідливі продукти згоряння паливних матеріалів не потрапляли до приміщень, де знаходяться люди;

перед запуском генератора перевірити наявність корозії на контактах;

електричні елементи генератора повинні бути заземлені;

необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами.

генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості – під час дощу або снігу. Або, якщо це необхідно зробити, забезпечити навіс чи накриття, щоб до приладу не потрапила зайва волога;

слід уникати контакту з елементами генератора, які обертаються;

слід контролювати технічний стан генератора під час роботи. У разі підтікання пального та мастила, виявлення сторонніх звуків, що свідчить про його несправність, треба його вимикати та знеструмлювати;

також потрібно дотримуватись правил зберігання пального для генераторів.

І ще трохи статистики від ДСНС - за кожною цифрою - людські життя та здоров'я

Використання електрообігрівальних приладів

Олександр Хорунжий навів декілька базових правил: