Свечи под наблюдением, проверка генераторов и сертификатов на горелки: ГСЧС объяснила правила безопасности в отопительный сезон
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В Госслужбе рассказали, как проверить квартиру на пожарную безопасность
Залогом успешного прохождения отопительного сезона 2023-2024 гг. является соблюдение правил безопасности при эксплуатации свечей, электрогенераторов, газовых горелок и т.д. Каковы же главные нарушения и каких правил стоит придерживаться?
Об этом "Телеграфу" рассказал пресс офицер ГСЧС Александр Хорунжий. Он напомнил, что в 2022 году в Украине произошло 4429 пожаров в результате нарушений установки и эксплуатации печного и газового оборудования.
А только за октябрь 2023 года по этим причинам произошло 133 пожара, в которых погибли пять человек, травмированы девять, в том числе и один ребенок. Наибольшее количество пожаров из-за проблем с печным и газовым отоплением зафиксировано в Киевской области – 308, Винницкой – 181, Черкасской – 168.
Как проверить, безопасно ли у вас дома
"Один из приоритетов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – профилактическая работа с гражданами, – говорит Александр Хорунжий. – Сотрудники ГСЧС не могут попасть в дома граждан без приглашения, это запрещено законом. Однако, если люди обратятся в Госслужбу с просьбой проверить жилье на наличие риска возникновения пожаров – ГСЧС не откажет".
По словам пресс офицера, речь о штрафах по итогам проверки не идет. Работники надзорно-профилактического блока ГСЧС укажут на опасные моменты и дадут рекомендации, как их исправить и в чем быть осторожными.
Чтобы получить консультацию спасателей, Александр Хорунжий советует письменно обратиться в местные районные управления ГСЧС, и указать: "прошу провести обследование на предмет пожарной безопасности моего дома в связи с началом осенне-зимнего отопительного периода". Такое обращение дает ГСЧС право отреагировать и провести проверку вашего жилья.
"Например, в печи могут быть трещины. Также относительно печного отопления есть определенные правила и требования: когда разжигаешь огонь в печи, нужно иметь перед печным отверстием металлический лист — одно из них", — перечисляет пресс-офицер.
Жители городов, которые мигрировали в частные дома, или вынужденные переселенцы из городов, могут не знать подобных базовых правил безопасности.
Оказалось, что многие люди не знают основные правила обращения даже с обычными свечами, не только туристическими горелками или генераторами. Поэтому приводим советы ГСЧС по каждому пункту.
Печное отопление
По статистике ГСЧС, наибольшую опасность представляет печное отопление:
- неисправность печи и отсутствие нормальной подготовки к отопительному сезону – непрочищенный дымоход и т.п. – углекислый газ попадает в квартиру, люди могут отравиться;
- оставление печи без присмотра, и особенно опасно – оставлять самих детей дома с раскаленной печкой;
- из-за разжигания легковоспламеняющимися веществами может произойти резкий выброс тепла и люди могут получить ожоги, пожар может распространиться очень быстро;
- отсутствие перед горючим отверстием на легковоспламеняющемся полу (деревянный, ламинат и т.п.) металлического листа размером не менее 0,5 х 0,7 м.
Свечи
Если в эту зиму повторится ситуация с блэкаутами и вы планируете использовать свечи, делайте это безопасно, советуют в ГСЧС. Вот несколько правил:
- подготовьте невысокие устойчивые металлические подсвечники;
- держите зажженные свечи на безопасном расстоянии от горючих материалов;
- не жгите свечи до конца, оставляйте огарок в 2-3 см высотой;
- не засыпайте с "включенными" свечами, не оставляйте их без присмотра.
Газовые туристические горелки
Массово использовать газовые туристические горелки дома украинцы начали только в прошлом году, при отключении тепла и света. В ГСЧС отреагировали и разработали ряд рекомендаций по этим приборам. Главный совет – стараться не использовать эти приборы в домах, ведь они не предназначены для этого, подчеркивает Александр Хорунжий и добавляет:
"Но мы прекрасно понимаем: когда тупик, во время длительного отключения света нужно ребенку разогреть пищу, люди будут использовать что угодно".
Итак, советы по эксплуатации:
- покупайте только сертифицированные горелки, не бойтесь потребовать сертификат качества в магазине, они обязаны его предоставить;
- следуйте инструкциям изготовителя – они есть на каждом изделии;
- храните газовые баллоны в отдельном помещении с комнатной температурой: когда они попадают из холода в тепло, газ расширяется при нагревании. Это повреждает баллон, он может начать пропускать газ – соответственно, может произойти взрыв.
Генераторы
В прошлом году генераторы стали частью нашего образа жизни. В этом году перед вводом их в эксплуатацию несколько советов, как избежать необходимости в помощи спасателей:
- не устанавливать генератор в помещении;
- не устанавливать его у окон и входной двери – чтобы вредные продукты сгорания топливных материалов не попадали в помещения, где находятся люди;
- перед запуском генератора проверить наличие коррозии на контактах;
- электрические элементы генератора должны быть заземлены;
- нужно избегать контакта силовых контуров генератора с водой и другими предметами.
- генератор нежелательно включать в условиях повышенной влажности – во время дождя или снега. Или, если это необходимо сделать, обеспечить навес или покрытие, чтобы в прибор не попала лишняя влага;
- следует избегать контакта с вращающимися элементами генератора;
- следует контролировать техническое состояние генератора при работе. В случае подтекания горючего и смазки, обнаружения посторонних звуков, что свидетельствует о его неисправности, нужно его выключать и обесточивать;
- также следует соблюдать правила хранения горючего для генераторов.
Использование электрообогревающих приборов
Александр Хорунжий привел несколько базовых правил:
- не использовать самодельные электроприборы;
- не включать в сеть одновременно многие электроприборы, ведь из-за перегрузки сети может произойти короткое замыкание и пожар;
- не использовать обогревательные приборы для сушки одежды;
- не оставлять такие приборы включенными без присмотра, а также детей в квартире наедине с включенными приборами.