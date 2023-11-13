Свечи под наблюдением, проверка генераторов и сертификатов на горелки: ГСЧС объяснила правила безопасности в отопительный сезон

В Госслужбе рассказали, как проверить квартиру на пожарную безопасность

Залогом успешного прохождения отопительного сезона 2023-2024 гг. является соблюдение правил безопасности при эксплуатации свечей, электрогенераторов, газовых горелок и т.д. Каковы же главные нарушения и каких правил стоит придерживаться?

Об этом "Телеграфу" рассказал пресс офицер ГСЧС Александр Хорунжий. Он напомнил, что в 2022 году в Украине произошло 4429 пожаров в результате нарушений установки и эксплуатации печного и газового оборудования.

А только за октябрь 2023 года по этим причинам произошло 133 пожара, в которых погибли пять человек, травмированы девять, в том числе и один ребенок. Наибольшее количество пожаров из-за проблем с печным и газовым отоплением зафиксировано в Киевской области – 308, Винницкой – 181, Черкасской – 168.

Как проверить, безопасно ли у вас дома

"Один из приоритетов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – профилактическая работа с гражданами, – говорит Александр Хорунжий. – Сотрудники ГСЧС не могут попасть в дома граждан без приглашения, это запрещено законом. Однако, если люди обратятся в Госслужбу с просьбой проверить жилье на наличие риска возникновения пожаров – ГСЧС не откажет".

По словам пресс офицера, речь о штрафах по итогам проверки не идет. Работники надзорно-профилактического блока ГСЧС укажут на опасные моменты и дадут рекомендации, как их исправить и в чем быть осторожными.

Чтобы получить консультацию спасателей, Александр Хорунжий советует письменно обратиться в местные районные управления ГСЧС, и указать: "прошу провести обследование на предмет пожарной безопасности моего дома в связи с началом осенне-зимнего отопительного периода". Такое обращение дает ГСЧС право отреагировать и провести проверку вашего жилья.

"Например, в печи могут быть трещины. Также относительно печного отопления есть определенные правила и требования: когда разжигаешь огонь в печи, нужно иметь перед печным отверстием металлический лист — одно из них", — перечисляет пресс-офицер.

Жители городов, которые мигрировали в частные дома, или вынужденные переселенцы из городов, могут не знать подобных базовых правил безопасности.

Оказалось, что многие люди не знают основные правила обращения даже с обычными свечами, не только туристическими горелками или генераторами. Поэтому приводим советы ГСЧС по каждому пункту.

Горожанам без опыта следует разобраться с правилами безопасного использования печи

Печное отопление

По статистике ГСЧС, наибольшую опасность представляет печное отопление:

неисправность печи и отсутствие нормальной подготовки к отопительному сезону – непрочищенный дымоход и т.п. – углекислый газ попадает в квартиру, люди могут отравиться;

оставление печи без присмотра, и особенно опасно – оставлять самих детей дома с раскаленной печкой;

из-за разжигания легковоспламеняющимися веществами может произойти резкий выброс тепла и люди могут получить ожоги, пожар может распространиться очень быстро;

отсутствие перед горючим отверстием на легковоспламеняющемся полу (деревянный, ламинат и т.п.) металлического листа размером не менее 0,5 х 0,7 м.

Даже с обычными свечами, которые все мы, кажется, умеем курить, есть нюансы

Свечи

Если в эту зиму повторится ситуация с блэкаутами и вы планируете использовать свечи, делайте это безопасно, советуют в ГСЧС. Вот несколько правил:

подготовьте невысокие устойчивые металлические подсвечники;

держите зажженные свечи на безопасном расстоянии от горючих материалов;

не жгите свечи до конца, оставляйте огарок в 2-3 см высотой;

не засыпайте с "включенными" свечами, не оставляйте их без присмотра.

Газовые туристические горелки

Массово использовать газовые туристические горелки дома украинцы начали только в прошлом году, при отключении тепла и света. В ГСЧС отреагировали и разработали ряд рекомендаций по этим приборам. Главный совет – стараться не использовать эти приборы в домах, ведь они не предназначены для этого, подчеркивает Александр Хорунжий и добавляет:

"Но мы прекрасно понимаем: когда тупик, во время длительного отключения света нужно ребенку разогреть пищу, люди будут использовать что угодно".

Итак, советы по эксплуатации:

покупайте только сертифицированные горелки, не бойтесь потребовать сертификат качества в магазине, они обязаны его предоставить;

следуйте инструкциям изготовителя – они есть на каждом изделии;

храните газовые баллоны в отдельном помещении с комнатной температурой: когда они попадают из холода в тепло, газ расширяется при нагревании. Это повреждает баллон, он может начать пропускать газ – соответственно, может произойти взрыв.

Генераторы

В прошлом году генераторы стали частью нашего образа жизни. В этом году перед вводом их в эксплуатацию несколько советов, как избежать необходимости в помощи спасателей:

не устанавливать генератор в помещении;

не устанавливать его у окон и входной двери – чтобы вредные продукты сгорания топливных материалов не попадали в помещения, где находятся люди;

перед запуском генератора проверить наличие коррозии на контактах;

электрические элементы генератора должны быть заземлены;

нужно избегать контакта силовых контуров генератора с водой и другими предметами.

генератор нежелательно включать в условиях повышенной влажности – во время дождя или снега. Или, если это необходимо сделать, обеспечить навес или покрытие, чтобы в прибор не попала лишняя влага;

следует избегать контакта с вращающимися элементами генератора;

следует контролировать техническое состояние генератора при работе. В случае подтекания горючего и смазки, обнаружения посторонних звуков, что свидетельствует о его неисправности, нужно его выключать и обесточивать;

также следует соблюдать правила хранения горючего для генераторов.

И еще немного статистики от ГСЧС – по каждой цифре – человеческие жизни и здоровье

Использование электрообогревающих приборов

Александр Хорунжий привел несколько базовых правил: