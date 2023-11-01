Може статися пожежа: де в жодному разі не можна заряджати телефон

Є важливий момент, на який слід звернути увагу

При зарядці телефону багато хто нерідко допускає ряд помилок, однією з яких є і вибір місця для цього. У деяких випадках це може мати небезпечні наслідки, включаючи спалах.

Про це пише Electrical Safety First. За словами експертів, небезпечною є зарядка телефону на дивані чи ліжку, оскільки це може призвести до пожежі.

Важливо, щоб гаджет знаходився на чомусь жорсткому, доки батарея заряджається. Це може бути тумбочка або стілець, але ніяк не м’які меблі. Це пов’язано з тим, що при зарядці батарея нагрівається і, відповідно, матеріал під пристроєм також нагріватиметься.

Крім того, якщо смартфон лежатиме під подушкою або під ковдрою в процесі зарядки, в безповітряному середовищі він може вийти з ладу. Хоча телефони не так часто спалахують під час зарядки, такий ризик все ж таки існує, тому краще уникати подібних ситуацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна заряджати телефон від ноутбука і чи не зашкодить такий спосіб гаджету. Є деякі речі, на які слід звернути увагу.