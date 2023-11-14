Расправь крылья: в Киеве появилась необычная фотозона (фото)

Все желающие смогут сделать здесь оригинальные фото

На территории парка "Прибрежный", расположенного в Дарницком районе Киева, была открыта необычная фотозона. Конструкция полностью выполнена из металла и установлена в живописном месте с видом на Днепр.

Об этом сообщили на официальной странице КП СЗН Дарницького района. Любители необычных фото смогут сделать здесь оригинальные снимки на память.

Так, новая фотозона в парке получила название "Крылья аиста". Она представляет собой крылья аиста, которые установлены на небольшом пъедестале к которому ведут ступени.

Возле фотозоны разложены тюки сена, которые дополняют картину и делают пространство вокруг локации еще более привлекательным. Сама фотозона полностью выполнена из металла.

Новая фотозона

Металлические крылья могут "примерить" все желающие и получить оригинальные фото на фоне Днепра. Локация действительно получилась интересной и необычной, а посетители парка уже начали делать здесь первые фото.

Новая фотозона

Стоит отметить, что на флаге и гербе Дарницкого района Киева изображен именно аист, который олицетворяет собой мир и обновление, а также зарождение новой жизни.

Именно поэтому в парке и были установлены "крылья аиста", который является вестником мира, символом как государственности нашей Украины, так и символом Дарницкого района.

Флаг Дарницкого района

Парк Прибрежный

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в популярном киевском парке открыли отель, но не для людей (фото). На территории киевского парка Партизанской славы, который относится к природно — заповедному фонду Украины, был открыт отель для насекомых.

Данное строение имеет вид многоэтажного дома с отдельными отсеками-"квартирами".