Розправ крила: у Києві з’явилася незвичайна фотозона (фото)

Усі охочі зможуть зробити тут оригінальні фото

На території парку "Прибережний", що розташований у Дарницькому районі Києва, було відкрито незвичайну фотозону. Конструкція повністю виконана з металу та встановлена у мальовничому місці з видом на Дніпро.

Про це повідомили на офіційній сторінці КП СЗН Дарницького району. Любителі незвичайних фото зможуть зробити тут оригінальні знімки на згадку.

Так, нова фотозона у парку отримала назву "Крила лелеки". Вона зроблена в формі крил лелеки, які встановлені на невеликому п’єдесталі до якого ведуть щаблі.

Біля фотозони розкладено снопи сіна, які доповнюють картину та роблять простір навколо локації ще привабливішим. Сама фотозона повністю виготовлена з металу.

Нова фотозона

Металеві крила можуть "приміряти" всі охочі та отримати оригінальні фото на тлі Дніпра. Локація справді вийшла цікавою та незвичайною, а відвідувачі парку вже почали робити тут перші фото.

Нова фотозона

Варто зазначити, що на прапорі та гербі Дарницького району Києва зображено саме лелеку, яка уособлює собою мир та оновлення, а також зародження нового життя.

Саме тому в парку і було встановлено "крила лелеки", який є вісником миру, символом державності як нашої України, так і символом Дарницького району.

Підкреслити Дарницький район

Парк Прибережний

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у популярному київському парку відкрили готель, але не для людей (фото). На території київського парку Партизанської слави, що відноситься до природно-заповідного фонду України, було відкрито готель для комах.

Ця будівля має вигляд багатоповерхового будинку з окремими відсіками — "квартирами".