Три роки та майже 12 мільйонів: у Києві комунальники потрапили у скандал навколо парку

Влада Дарницького району ніяк не завершить роботи в парку, розпочаті влітку 2020 року

У Києві триває хвиля скандальних тендерів, на яких витрачають мільйони бюджетних гривень на речі далеко не найпершої необхідності. Так, в одному з парків хочуть витратити майже 9 млн грн на поливальну систему, хоча три роки тому на неї вже витратили 3 мільйони.

Так, 10 жовтня КП за утриманням зелених насаджень Дарницького району Києва оголосило тендер на будівництво системи поливу в парку "Позняки". Про це йдеться у системі держзакупівель Prozorro.

Згідно з умовами договору, аукціон має пройти 24 жовтня, але поки що ніхто своїх послуг не пропонував. Цікаво, що обсяг робіт з цього тендеру представляється невеликим, оскільки терміном їх закінчення зазначаєится 31 грудня. Втім, судячи з коду "ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші заключні будівельні роботи", йдеться про добудову поливальної системи.

Переможця тендеру вже намічено?

Справді, ще 21 липня 2020 року КП за утриманням зелених насаджень Дарницького району Києва провело інший тендер – також на будівництво системи поливу в парку "Позняки". Тоді на роботи виділили 2 млн. 995 тис. грн. Перемогу в тендері тоді здобуло ТОВ "Ред буд", запропонувавши свої послуги дешевше за конкурента – 2 млн 940 тис. грн. Щоправда, із цим тендером не все було гаразд.

Так, за даними фахівців сервісу Dozorro, "Ред буд" був частиною групи компаній, які розігрували між собою тендери у Дарницькому районі, зображуючи конкуренцію, а насправді віддавали перемогу "своїм".

На користь цього говорив той факт, що у тендерах часто брало участь ТОВ "ІБК Інвест", співзасновником якого є Дмитро Заїка, ймовірно, родич директора та власника ТОВ "Ред буд" Антона Заїки. Також вони використовували спільні телефони і тих самих контактних осіб.

Збіг чи ні, але конкурентом "Ред буда" на тендері в 2020 році було ТОВ "Де-люкс технології", які також фігурували в розслідуванні Dozorro — сам Антон Заїка зізнався, що раніше працював у цій компанії.

Зазначимо, що за даними сервісу Clarity-project, "Ред буд" переміг на 293 держтендерах на загальну суму 446,8 млн грн, майже 334 млн грн від бюджету мають отримати за 342 тендерами "Де-люкс технології".

Якщо фахівці Dozorro мають рацію, компанії зі згаданої у публікації групи знову розіграють між собою ці 8,86 млн грн. Але може все буде й простіше – добудовувати систему поливу одразу запропонують "Ред буду".

Зауважимо, хоча саму систему за умовами тендеру мали закінчити ще 2020-го, але роботи тривали ще в листопаді 2021-го, але ніхто не обіцяв закінчити їх того ж року.

А тим часом син екс-мера столиці Олександр Омельченко намагається збудувати поряд із Солом’янським ландшафтним парком апартаменти, які вже завдали шкоди парку, а можуть позбавити міста історичної пам’ятки.