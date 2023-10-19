Понад 160 мільйонів: хто заробляє на авто для лісників і до того ж тут ДП "Ліси України"

У жовтні галузі несподівано знадобилися десятки авто на 56 мільйонів гривень

Лісова галузь України залишається чорною діркою, яка поглинає сотні мільйонів бюджетних гривень. Так, ДП "Ліси України" у жовтні тільки на купівлю легкових авто хочуть витратити 56 млн. гривень.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у своєму Дайджесті держзакупівель. За підрахунками народного обранця, у жовтні ДП "Ліси України" оголосили три тендери, на яких хочуть купити 46 легкових автомобілів за 56,1 млн грн.

Подібний потяг до покупок легкових авто "Ліси України" дещо дивує, адже у вересні держпідприємство вже оголошувало тендер на закупівлю легковиків, але тоді були потрібні лише 14 машин. Перед цим у серпні вже було придбано 40 авто за 37,6 млн грн.

Але набагато цікавіше, хто перемагає на цих тендерах і хто програє.

Так, сукупно 30 легковиків на 43,4 млн. грн. поставить "Лесам України" житомирське ТОВ "Форвард Авто груп". Загалом, за даними проекту Сlarity-project, фірма продала держпідприємству автомобілів на 81,5 млн грн, ще 55,5 млн грн приватна фірма отримає за постачання авто Держагентству лісових ресурсів України та 24,5 млн грн — ДП "Північна пуща". Тобто, держпідприємства лісової галузі України заплатили "Форвард авто груп" 161,5 млн грн, при тому що на решту виграних ТОВ держтендеру припадає близько 3,4 млн грн.

Але звідки таке кохання у чиновників лісової галузі саме до цієї фірми? Власницями "Форвард Авто груп" є Світлана Присяжнюк та Катерина Машковська. І про першу нічого невідомо, а от друга, за даними "Наші гроші", є дружиною колишнього губернатора Житомирської області 2014-2016 років Сергія Машковського.

Цікаво, що у понеділок, 16 жовтня, пройшов ще один тендер на постачання "Лесам України" 30 легкових авто на суму 31,9 млн. грн. Щоправда, єдина пропозиція ТОВ "Богдан-авто Чернігів" не влаштувала замовників, і купівля наразі не відбулася. За даними аналітичного сервісу YouControl, компанія входить до складу "Укрпромінвесту" колишнього президента України Петра Порошенко.

Загалом "Ліси України" оголосили 392 тендери, з яких уже відбулися 203 із загальною сумою видатків за рахунок бюджетних коштів у 2,53 млрд грн.

Зазначимо, що значно більше, ніж на авто, у ДП "Ліси України" витрачають на лісові автодороги, наприклад, у вересні їх оголосили на загальну суму близько 177 млн грн.