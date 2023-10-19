Более 160 миллионов: кто зарабатывает на авто для лесников и причем тут ГП "Леса Украины"

В октябре отрасли неожиданно потребовались десятки авто на 56 миллионов гривен

Лесная отрасль Украины остается черной дырой, которая поглощает сотни миллионов бюджетных гривен. Так, ГП "Леса Украины" в октябре только на покупку легковых авто хотят потратить 56 млн гривен.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Дайджесте госзакупок. По подсчетам народного избранника, в октябре ГП "Леса Украины" объявили три тендера, на которых хотят купить 46 легковых автомобилей за 56,1 млн грн.

Подобная тяга к покупкам легковых авто "Леса Украины" несколько удивительна, ведь в сентябре госпредприятие уже объявляло тендер на закупку легковушек, но тогда требовались всего 14 машин. Перед этим в августе уже были приобретены 40 авто за 37,6 млн грн.

Но куда интереснее, кто побеждает на этих тендерах и кто проигрывает.

Так, совокупно 30 легковушек на 43,4 млн грн поставит "Лесам Украины" житомирское ООО "Форвард Авто групп". Всего же, по данным проекта Сlarity-project, фирма продала госпредприятию автомобилей на 81,5 млн грн, еще 55,5 млн грн частная фирма получит за поставки авто Госагентству лесных ресурсов Украины и 24,5 млн грн — ГП "Северная пуща". То есть, госпредприятия лесной отрасли Украины заплатили "Форвард авто групп" 161,5 млн грн, при том что на остальные выигранные ООО гостендера приходятся порядка 3,4 млн грн.

Но откуда такая любовь у чиновников лесной отрасли именно к этой фирме? Владелицами "Форвард Авто групп" являются Светлана Присяжнюк и Екатерина Машковская. И о первой ничего неизвестно, то вторая, по данным "Наші гроші", является супругой бывшего губернатора Житомирской области 2014-2016 годов Сергея Машковского.

Любопытно, что в понедельник, 16 октября, прошел еще один тендер на поставку "Лесам Украины" 30 легковых авто на сумму 31,9 млн грн. Правда, единственное предложение ООО "Богдан-авто Чернигов" не устроило заказчиков, и покупка пока не состоялась. По данным аналитического сервиса YouControl, компания входит в состав "Укрпроминвеста" бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В целом "Леса Украины" объявили 392 тендера, из которых уже состоялись 203 с общей суммой расходов за счет бюджетных средств в 2,53 млрд грн.

Отметим, что куда больше, чем на авто, в ГП "Леса Украины" тратят на лесные автодороги, например, в сентябре их объявили на общую сумму порядка 177 млн грн.