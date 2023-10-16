Київське КП купує алкоголь на величезні суми: скандал отримав продовження

"Київський культурний кластер" великими партіями закуповує ром, джин, віскі, коньяк, вино та пиво

Скандал із купівлею елітного алкоголю столичним комунальним підприємством "Київський культурний кластер" прокоментувала міська влада. За інформацією Київської міської державної адміністрації (КМДА), алкоголь закуповувався для чотирьох муніципальних кінотеатрів, де є бари.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА. Зазначається, що на придбання алкоголю кошти з бюджету не витрачено.

Як виявилося, КП закуповує у величезних кількостях елітний алкоголь, вино та пиво. Про це свідчать дані сайту Zahradivli.Pro та Prozorro. На придбання різного алкоголю вже було витрачено сотні тисяч гривень.

Користувачі соціальних мереж обурилися такими "специфічними" закупками і вибухнули обурення. Люди звинуватили столичну владу у безвідповідальності та розтраті бюджетних коштів під час війни.

Так, за словами чиновників, КП "Київський культурний кластер" купувало алкоголь для чотирьох муніципальних кінотеатрів, у яких є бари.

У повідомленні йдеться про те, що закупівлі здійснювалися за рахунок КП та бюджетні кошти на купівлю алкоголю не залучалися. Також наголошується, що комунальне підприємство має ліцензію на продаж алкоголю.

У структурі "Київського культурного кластера" на даний момент функціонує 7 закладів — "Краків", "Лейпциг", "Флоренція", "Імені Т.Г. Шевченка", "Старт", "Арт-Братислава" та "Ліра". У чотирьох барах, що працюють під час комунальних кінотеатрів, здійснюється продаж алкогольних напоїв. Таким чином, алкоголь купується для барів і поповнюється у разі потреби.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві підрядник "відмив" 10 мільйонів гривень на реконструкцію спорткомплексу. Вартість виконаних робіт була завищена практично вдвічі.