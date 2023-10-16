Киевское КП покупает алкоголь на огромные суммы: скандал получил продолжение

"Киевский культурный кластер" большими партиями закупает ром, джин, виски, коньяк, вино и пиво

Скандал с покупкой элитного алкоголя столичным коммунальным предприятием "Киевский культурный кластер" прокомментировали городские власти. По информации Киевской городской государственной администрации (КГГА), алкоголь закупался для четырех муниципальных кинотеатров, в которых есть бары.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА. Отмечается, что на приобретение алкоголя средства из бюджета потрачены не были.

Как оказалось, КП закупает в огромных количествах элитный алкоголь, вино и пиво. Об этом свидетельствуют данные сайта Zakupivli.Pro и Prozorro. На приобретение различного алкоголя уже были потрачены сотни тысяч гривен.

Пользователи социальных сетей возмутились столь "специфическими" закупками и разразились негодование. Люди обвинили столичные власти в безответственности и растрате бюджетных средств во время войны.

Так, по словам чиновников, КП "Киевский культурный кластер" закупало алкоголь для четырех муниципальных кинотеатров в которых есть бары.

В сообщении говорится о том, что закупки осуществлялись за счет КП и бюджетные средства на покупку алкоголя не привлекались. Также отмечается, что у коммунального предприятия есть лицензия на продажу алкоголя.

В структуре "Киевского культурного кластера" на данный момент функционирует 7 заведений — "Краков", "Лейпциг", "Флоренция", "Имени Т.Г. Шевченко", "Старт", "Арт-Братислава" и "Лира". В четырех барах, работающих при коммунальных кинотеатрах, осуществляется продажа алкогольных напитков. Таким образом, алкоголь приобретается для баров и пополняется в случае необходимости.

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