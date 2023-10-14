Киевское КП закупает алкоголь на огромные суммы: соцсети взорвались негодованием

Вокруг КГГА назревает крупный скандал

В социальных сетях активно распространяется информация о тендерах, которые проводит Коммунальное предприятие "Киевский культурный кластер". Как оказалось КП закупает в огромных количествах крепкие алкогольные напитки, вино и пиво.

Об этом свидетельствуют данные сайта Zakupivli.Pro. На покупку различного алкоголя КП уже потратило сотни тысяч гривен.

По данным сайта Zakupivli.Pro, тендеры на закупку "крепких алкогольных напитков", " вин в ассортименте" и "пива солодового" проводит Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Киевский культурный кластер".

Эти данные были опубликованы в социальных сетях, после чего последовала бурная реакция со стороны украинцев. Люди возмутились столь странными тендерами, которые во время полномасштабной войны проводит коммунальное предприятие.

Предлагаем вашему вниманию некоторые из комментариев, которые были оставлены в соцсетях:

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что правительство Украины внесло новые изменения в правила проведения публичных закупок. Ожидается, что это поможет остановить скандалы с выделением огромных сумм на закупку вещей, необходимость в которых вызывает сомнения.