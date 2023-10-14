Київське КП закуповує алкоголь на величезні суми: соцмережі вибухнули обуренням

Навколо КМДА назріває великий скандал

У соціальних мережах активно поширюється інформація про тендери, які проводить Комунальне підприємство "Київський культурний кластер". Як виявилося, КП закуповує у величезних кількостях міцні алкогольні напої, вино та пиво.

Про це свідчать дані сайту Zakupivli.Pro. На придбання різного алкоголю КП вже витратило сотні тисяч гривень.

За даними сайту Zakúpivli.Pro, тендери на закупівлю "міцних алкогольних напоїв", "вин в асортименті" та "пиво солодового" проводить Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський культурний кластер".

Ці дані були опубліковані в соціальних мережах, після чого була бурхлива реакція з боку українців. Люди обурилися такими дивними тендерами, які під час повномасштабної війни проводить комунальне підприємство.

Пропонуємо до вашої уваги деякі з коментарів, які були залишені в соцмережах:

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що уряд України вніс нові зміни до правил проведення публічних закупівель. Очікується, що це допоможе зупинити скандали з виділенням величезних сум на закупівлю речей, необхідність яких викликає сумніви.